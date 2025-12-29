Familia Măruță, în vizita la Ioan Andone. Detaliul observat de fani, care l-au taxat pe prezentator: „Codul bunelor maniere”

Cătălin și Andra Măruță, alături de cei doi copii, au fost invitația acasă la Ioan Andone. Familia antrenorului și-a așteptat oaspeții cu masa plină, iar prezentatorul de la PRO TV a postat și o fotografie de grup pentru a imortaliza momentul și a le arăta fanilor. Totuși, oamenii de pe internet au sesizat un detaliu și i-au atras atenția lui Cătălin Măruță.

Familia Măruță, în vizită la familia lui Ioan Andone

Cătălin și Andra Măruță, alături de cei doi copii, Eva și David, au fost invitați de Ioan Andone și soția lui la o masă de Crăciun.

Antrenorul a fost o gazdă extrem de bună, care și-a așteptat invitații cu masa plină și bună dispoziție. Cele două familii s-au așezat la masă, au povestit și s-au bucurat de timpul petrecut împreună, semn că prietenia lor este una autentică și trainică.

Prezentatorul de la PRO TV a postat, ulterior, și câteva fotografii de la întâlnirea cu prietenul său.

„În seara asta am fost cu colinda, la prietenii noștri Ando și Simona. Am stat la povești, am râs, am mâncat bine și ne-am simțit tare bine. Fix genul ăla de seară care trece repede, dar rămâne. Sunt căsătoriți de peste 40 de ani și ai ce învăța de la ei: dragoste, respect, liniște. Mereu pozitivi, mereu cu chef de viață și cu dorința de a face lucruri frumoase. Și cel mai important: știu să-și strângă familia la masă”, a scris el.

Ce au observat fanii

Fotografiile au strâns multe aprecieri, însă fanii au remarcat un detaliu. Aceștia i-au atras atenția lui Cătălin Măruță și i-au spus că nu ar fi trebuit să intre încălțat în casa gazdei.

„Foarte frumos, însă era și mai frumos dacă vă descălțați, în semn de respect față de gazdă”, a scris cineva.

Răspunsul nu a întârziat să vină. Cătălin Măruță i-a răspuns persoanei că gazda a stabilit regulile pe care musafirii doar le-au respectat.

„Am fi făcut-o cu drag, însă nu ni s-a permis acest lucru. Am respectat regulile stabilite de gazdă”, a spus prezentatorul.

Un alt internaut a ținut să menționeze că nu trebuie să de descalți atunci când mergi în vizită la cineva.

„Codul bunelor maniere spune că nu trebuie să te descalți când mergi în vizită!”.

De altfel, Georgeta Filitti a menționat în repetate rânduri că niciodată nu trebuie să te descalți atunci când mergi în vizită, însă ar trebui să ai grijă să îți menții încălțările curate.

