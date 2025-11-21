Ce spune Fulgy despre familia Măruță: „E greu și deranjează o țară întreagă”

După ce și-a atacat fără mila propria familia, Fulgy face noi afirmații în mediul online. Nu despre Viorica și Ioniță de la Clejani, ci despre o altă familia celebră din showbizul autohton. Tânărul a decis să vorbească acum despre familia Măruță, despre care, în mod surprinzător, are doar cuvinte de laudă.

Fulgy, despre familia Măruță

Fulgy a dat de pământ zilele trecute cu mama lui, Viorica de la Clejani, și sora sa, Margherita, despre care a spus că sunt „vedete de carton”. Acesta le-a adus numeroase injurii pentru ca mai apoi să își îndemne tatăl, Ioniță de la Clejani, să le lase în stradă.

După izbucnirea scandalului, tânărul a continuat să facă numeroase afirmații uluitoare, iar acum a vorbit și despre familia Măruță. Însă, de data aceasta, fiul familiei de la Clejani a avut doar cuvinte de laudă pentru Andra și Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, David și Eva.

„Familia Măruță vă dă clasă la toată Europa. Și normal, neputând să vă luați cu puterea lor financiară, neputând să vă luați cu influența lor, neputând să le luați locul, mai pe românește, e normal să aruncați cu hate, că cu altceva cum faceți? Nu tu bani, nu tu faimă, nu tu putere… Iar copiii lor, Eva și cu David, merită tot ceea ce li se întâmplă”, a afirmat Fulgy pe Instagram.

Tânărul laudă talentul Andrei și al Evei și spune că David ar avea un viitor strălucit în Drept sau televiziune, la fel ca tatăl lui.

„Niște oameni talentați, frumoși. Domnul Măruță e avocat, doamna Andra s-a terminat ce fel cântă, Eva moștenește și talentul muzical și actriță, David cred că e foarte inteligent – un avocat și un prezentator, un jurnalist la fel ca taică-su. Că tot mă întrebați ce părere am de familia asta, e number one. E greu! E greu și deranjează o țară întreagă doar prin simplul fapt că au cel mai mare bun simț și sunt cei mai frumoși. Pe bune acuma, de ce să mințim?!”, a mai spus Fulgy.

Cătălin Măruță a ascultat declarațiile tânărului și a apreciat postarea lui.

Citește și: Ce face Viorica de la Clejani, în timp ce Fulgy spune că familia lui s-a destrămat. Reacția artistei spulberă afirmațiile fiului ei

Citește și: Ioniță de la Clejani a ajuns la spital. Anunțul făcut de fiul său, Fulgy: „Trece printr-o chestiune”

Ce spune tânărul despre propria mamă

Manole Dan Constantin Fulgeraș, cunoscut în spațiul public drept Fulgy, a spus despre mama sa, Viorica de la Clejani, și despre sora sa, Margherita de la Clejani, că sunt „vedete de carton”.

„Singurii care nu avem nimic suntem eu cu tata. Pe bune acum, Doamne-ferește de asemenea soartă ce am avut eu cu familia asta cu femeile. Astea două care toată viața lor s-au bătut și s-au blestemat”, a scris Fulgy în mediul online.

Citește și: Cum a reacționat Theo Rose când soacra ei a scos-o la un restaurant cu stele Michelin. Cum i se adresează artista: „Râdeau de mine”

Citește și: Andreea Bănică, declarații despre trauma care i-a schimbat viața. Și-a iertat tatăl abia după moarte: „A fost un om dur cu mine”

Totodată, Fulgy a spus despre rudele din partea mamei sale că sunt „jucători la cazinou și cerșetori prin Europa”.

„Tatăl mamei mele a murit de la alcool. Mama e o constipată cu spasmofilie și cu caracter de pușcăriaș. Frații mamei mele sunt jucători la cazinou și cerșetori prin Europa. Luați pastile acum și duceți-vă nu după Bursuc, după pământ. Mai sunteți și la televizor, vedete de carton pe spatele lui tata pe care l-ați îmbolnăvit cu stupizenia voastră”, a mai transmis Fulgy, care și-a îndemnat tatăl să divorțeze.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Fulgy

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News