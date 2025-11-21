Ce face Viorica de la Clejani, în timp ce Fulgy spune că familia lui s-a destrămat. Reacția artistei spulberă afirmațiile fiului ei

Viorica de la Clejani pare să spulbere afirmațiile făcute de fiul ei, Fulgy, care zilele acestea a afirmat în mediul online că familia lui s-a destrămat. Potrivit tânărului, Ioniță de la Clejani ar urma să divorțeze de Viorica și să se mute cu el în Dubai. Însă anunțul făcut acum de artistă contrazice declarațiile acestuia.

Viorica de la Clejani, reacție după afirmațiile lui Fulgy

Fulgy a șocat opinia publică după ce a anunțat, pe paginile sale de pe rețelele sociale că tatăl lui va intenta divorț și se va muta cu el în Dubai, lăsându-le în urmă pe Viorica și Margherita de la Clejani. Mai mult, tânărul le aduce injurii mamei și surorii sale, numindu-le „vedete de carton”. În același timp, el și-a îndemnat tatăl să se lase în stradă „unde le e locul”.

De asemenea, fiul lăutarilor de la Clejani susține că Viorica și Ioniță nu mai au cântări de când a ieșit el din formație, lucru pe care artista îl contestă.

Într-o postare de joi, 20 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, Viorica de la Clejani anunță două noi spectacole. Și nu singură, ci împreună cu soțul ei, Ioniță de la Clejani.

„Muzica lăutărească autentică va răsuna la Hannover și la Bremen! Nume mari, artiști emblematici, în PREMIERĂ pe aceeași scenă: Viorica & Ioniță și Taraful din Clejani, Damian Drăghici & Brothers”, scrie mama lui Fulgy.

În clipul video care apar atât Viorica, cât și Ioniță, care par să fie bine și fericiți împreună.

Ce spune Fulgy despre mama lui

După ce declarațiile sale au ajuns în presă, Fulgy susține că mama lui le-a spus oamenilor că el are probleme. Vizibil deranjat de cele spuse de Viorica, Fulgy a lansat un nou atac la adresa celei care i-a dat viață.

„Mama mea nu mai are cântări pentru că am ieșit eu din formație și n-o caută nimeni, că sună post. Vreau să îi atrag atenția să iasă pe live sau într-un videoclip că am auzit că spune la lume că am probleme și să mă înțeleagă oamenii și să se oprească să mai vorbească despre mine. Cu cuvintele ei, care are 6 clase (…) și i-a vorbit numai prost lui tata și a blestemat-o pe sor-mea toată viața pentru Bursuc. Puneți-o cu cuvintele ei să spună ce probleme am eu”, a spus Fulgy, pe TikTok.

Într-un alt videoclip, Fulgy explică de ce părinții și sora lui nu dezmint declarațiile sale. Tânărul a spus despre rudele din partea mamei sale că sunt „jucători la cazinou și cerșetori prin Europa” și și-a încurajat tatăl să divorțeze și să „le lase pe stradă” pe mama și pe sora lui.

„De ce nu ies în România Ioniță, Margherita și Viorica de la Clejani să vorbească, să dea o replică? Vă spun eu, că ăștia sunt cei mai mari prăduitori la poliție, care m-au băgat și pe mine și pe Marga în spitale. De ce? Că n-au avut ce să le facă la lume, că i-a amenințat cu moartea și cu astea. De ce nu iese mă niciunul pe post? De ce nu dă niciunul vreo replică? Pentru că ei sunt comozi în situația în care sunt, le crește cota cu mine, care n-au un fan, și nu vor să fie complici”, a mai spus Fulgy.

