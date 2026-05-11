Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc. Ce trebuie să facă impresarul acum

Viorica și Ioniță de la Clejani au decis să îl dea în judecată pe Dan Bursucu. Cei doi au obținut o victorie importantă, motiv pentru care impresarul trebuie să șteargă definitiv orice material video defăimător la adresa celor doi artiști.

Dan Bursuc, obligat în instanță să șteargă materialele despre Viorica și Ioniță de la Clejani

Viorica și Ioniță de la Clejani au decis să își rezolve problemele cu Dan Bursuc în instanță, după ce impresarul a vorbit de mai multe ori la adresa lor într-un mod defăimător.

Dosarul scrie că Ioniță de la Clejani ar fi ajuns de mai multe ori la spital, pe fondul stresului.

„Au relatat că afirmațiile pârâtului au avut un impact direct asupra stării de sănătate a reclamantului Manole Ionel, acesta fiind obligat să se prezinte la unități medicale de urgență pentru investigații cardiace”.

Acum, Dan Bursuc este obligat prin ordonanță președințială să nu mai posteze în mediul online informații defăimătoare despre familia Viorică și a lui Ioniță de la Clejani.

”Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Manole Viorica şi Manole Ionel, în contradictoriu cu pârâtul Paraschiv Daniel. Obligă pârâtul la înlăturarea, cu caracter provizoriu, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr.13618/3/2026 al Tribunalului Bucureşti, a postărilor ce fac obiectul cererii de chemare în judecată şi care au fost depuse la dosar pe suport informatic – stick.

Obligă pârâtul la încetarea, cu caracter provizoriu, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr.13618/3/2026 al Tribunalului Bucureşti, a desfăşurării de acţiuni defăimătoare la adresa reclamanţilor, prin intermediul reţelelor online de socializare sau prin alte mijloace, de natura celor pentru care s-a dispus înlăturarea postărilor efectuate.

Cu apel, în termen de 5 zile de la pronunţare, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă. Pronunţată astăzi, 06.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, se arată în decizia instanței.

Cum a reacționat Bursuc

Dan Bursuc a spus că totul a pornit de la o glumă făcută în mediul online. Viorica și Ioniță de la Clejani au decis să îl dea în judecată pe impresar, după ce acesta a spus că a avut relații intime atât cu Viorica de la Clejani, cât și cu fiica ei, Margherita.

„E mai bună mama ei! E nenorocire. Ăla de aia e frustrat. Zice: ăla și pe mama, și pe sor‑mea… Ce vină am eu? Pe bune? Eu nu mă feresc de tot mapamondul ăsta. Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa”, spunea Dan Bursuc pe TikTok.

Impresarul a spus că a fost doar o glumă.

„Chestia asta pe care a făcut-o dna Viorica cu dl Ioniță vine de la glumele mele pe care le-am creat vis-a-vis de melodia aceea cu „hai să ne împăcăm la noapte” și asta a fost cam toată problema legată de toată treaba asta”, a spus impresarul în emisiunea lui Dan Capatos.

