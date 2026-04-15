Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată pe Dan Bursuc, după ce a ajuns la spital cu probleme cardiace din cauza declarațiilor impresarului

Unul dintre cele mai aprinse conflicte din showbizul românesc a depășit de mult zona replicilor din mediul online și a ajuns în fața instanței. După ani de atacuri, tensiuni și schimburi dure de declarații, disputa dintre Ioniță de la Clejani și impresarul Dan Bursuc a căpătat o dimensiune oficială, fiind analizată acum de judecători. Artistul susține că scandalul i‑a afectat inclusiv sănătatea, ajungând la spital în urma unui episod sever de stres.

Un conflict vechi, reaprins de acuzațiile lui Fulgy

Tensiunile dintre cele două tabere au explodat din nou după ce Fulgy, fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani, a lansat acuzații extrem de grave la adresa impresarului. Declarațiile au fost făcute public, iar reacția lui Dan Bursuc nu a întârziat.

Impresarul a răspuns prin mai multe transmisiuni live pe TikTok, unde a făcut afirmații care au inflamat și mai mult situația. Într‑unul dintre live‑uri, Bursuc a rostit o replică ce a stârnit un val de reacții: „E mai bună mama ei! E nenorocire. Ăla de aia e frustrat. Zice: ăla și pe mama, și pe sor‑mea… Ce vină am eu? Pe bune? Eu nu mă feresc de tot mapamondul ăsta. Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa.”

Schimbul de replici a fost urmărit de mii de oameni, amplificând conflictul și presiunea publică asupra familiei Clejanilor.

Ioniță de la Clejani, în prag de infarct

Potrivit documentelor depuse în instanță, tensiunile ar fi avut consecințe directe asupra stării de sănătate a lui Ioniță de la Clejani. Conform informațiilor citate de cancan.ro, artistul ar fi ajuns la spital pentru investigații cardiace, după episoade de stres intens generate de scandal.

În dosar se arată: „Au relatat că afirmațiile pârâtului au avut un impact direct asupra stării de sănătate a reclamantului Manole Ionel, acesta fiind obligat să se prezinte la unități medicale de urgență pentru investigații cardiace.”

Un episod viral, petrecut la un concert din Timișoara, a ridicat și mai multe semne de întrebare. În timpul unui spectacol, lui Ioniță i s‑a făcut rău pe scenă, iar echipajele medicale au intervenit de urgență.

Familia Clejanilor cere intervenția instanței

Pe fondul escaladării conflictului, Viorica și Ioniță de la Clejani au decis să acționeze în instanță. Ei solicită ca Dan Bursuc să elimine toate materialele considerate defăimătoare, să oprească distribuirea lor și să se abțină de la declarații similare în viitor.

În motivarea acțiunii, reclamanții susțin că afirmațiile impresarului au fost repetate și publice, afectând întreaga familie: „Aceștia au arătat că afirmațiile au fost adresate unui public nedeterminat, au fost exprimate în mod deliberat și au fost transmise într‑un context public, generând o situație de discreditare publică și umilire socială. Au învederat că afirmațiile pârâtului au vizat nu doar persoana reclamantei, ci și membrii familiei acesteia, extinzând artificial sfera atacului denigrator asupra întregului nucleu familial.”

Dosarul, mutat la Tribunalul București

Inițial depus la Judecătoria Sectorului 3, dosarul a fost transferat la Tribunalul București, după ce magistrații au stabilit că speța este una complexă și necesită analiză la un nivel superior.

Conflictul, alimentat ani la rând în mediul online, pare să fi ajuns în punctul în care doar instanța poate decide limitele și consecințele declarațiilor făcute public.

