Viorica de la Clejani, mesaj categoric înainte de Paște. „Tradițiile astea nu mă încântă cu nimic!” Ce spune despre preparatele tradiționale

Cu doar câteva zile înainte de Paște, Viorica de la Clejani a surprins pe toată lumea cu un mesaj puternic și neașteptat. Artista, cunoscută pentru dragostea ei față de animale, a anunțat că anul acesta nu va pune miel pe masa de sărbătoare și că renunță definitiv la acest obicei.

Decizia ei a fost explicată într-un videoclip postat pe TikTok, unde a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să facă această schimbare.

„Nu vreau să mai văd miel în casa mea” – decizia radicală a artistei

Viorica de la Clejani a mărturisit că, de mai mulți ani, consumă din ce în ce mai puțină carne, iar apropierea Paștelui a determinat-o să își reafirme poziția. Artista spune că nu mai poate accepta sacrificarea mieilor și că sărbătorile nu ar trebui să fie asociate cu suferința animalelor.

„Deci mă repet și este opțiunea mea și este decizia mea. În casa mea n-o să intre miel, noi nu o să mâncăm miel în ziua de Paște. Putem să mergem la biserică, credem în Dumnezeu, credem în Iisus Hristos, suntem oameni creștini. Nu facem rele că cel mai urât lucru e să faci rău. Dar nu vreau, nu vreau, deci.”

Artista a subliniat că pentru ea credința nu are nicio legătură cu tradițiile culinare care implică sacrificarea animalelor.

Mesaj pentru cei care îi trimiteau carne de sărbători

Viorica a transmis și un apel direct către apropiații care, în trecut, îi trimiteau carne sau preparate din carne cu ocazia sărbătorilor. Artista le-a cerut să nu mai facă acest lucru, deoarece nu mai dorește astfel de produse în casa ei.

„Vă rog frumos toate cunoștințele care mă cunoașteți și care cu ani în urmă îmi trimiteați de Paște, de Crăciun carne, vă rog frumos, vă rog din suflet, vă rog din inimă. Eu nu mai vreau, deci nu, abia pește dacă mai mănânc, să nu vă prind pe aici, că nu vreau să mai îmi trimiteți nimic. Mulțumesc frumos.”

În mesajul ei, Viorica a explicat că sărbătorile ar trebui să fie despre credință, liniște și familie, nu despre sacrificii. Artista a spus că va merge la biserică, dar va renunța complet la tradițiile culinare care o deranjează.

„Eu cred în Dumnezeu și Îl iubesc și mi-e bine așa, pentru mine Paștele nu înseamnă sau Crăciunul vărsare de sânge. Să fie sănătoși, tradițiile astea pe mine nu mă încântă cu nimic, e părerea mea și o susțin.”

Viorica de la Clejani, revoltată de obiceiurile tradiționale românești

Nu este prima dată când Viorica de la Clejani aduce în discuție tradițiile românești și modul în care este judecată de public. Anul trecut, înainte de Crăciun, într-un mesaj postat online, cântăreața s-a arătat revoltată atât de obiceiurile legate de sacrificarea animalelor de sărbători.

Viorica a atacat direct tradițiile românești pe care le consideră depășite și violente. Artista a spus: „Aveți cele mai proaste tradiții posibile. Omorâți mielul acela de Crăciun și porcul. Și eu am fost crescută așa, dar slavă Domnului că am renunțat la carne. Eu nu mai mănânc carne. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am mâncat decât de pui și de porc. Aveți niște tradiții barbare.”

Pe lângă critica tradițiilor, Viorica a avut un mesaj dur și pentru cei care o judecă sau o atacă în mediul online. „Nu mai spun că vă duceți la biserică voi babe credincioase, nici pensie n-aveți. Să vedem ce-o să faceți dacă nu vă mai dau pensie. Și să vă pună tarif la comentariile pe care le lăsați pe TikTok. 5 euro mesajul, să vedeți cum fugiți ca păduchii de gaz”, a transmis artista.

Ea a adăugat că nu se lasă afectată de insulte: „Și pe mine m-au înjurat mulți, dar eu nu am băgat în seamă.”

