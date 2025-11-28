Viorica de la Clejani, revoltată de obiceiurile tradiționale românești. „Aveți cele mai proaste tradiții posibile. Omorâți acela de Crăciun și porcul!” Mesajul șocant al artistei

Viorica de la Clejani a stârnit din nou controverse după ce a transmis un mesaj plin de revoltă la adresa tradițiilor românești și a celor care o critică din cauza fiului său, Fulgy. Artista a publicat declarații dure, în care și-a exprimat nemulțumirea față de obiceiurile de sărbători și față de modul în care este judecată de public.

Critici la adresa tradițiilor românești

Cântăreața a atacat frontal obiceiurile legate de sacrificarea animalelor de sărbători, pe care le consideră „barbare”.

”Aveți cele mai proaste tradiții posibile. Omorâți mielul acela de Crăciun și porcul. Și eu am fost crescută așa, dar slavă Domnului că am renunțat la carne. Eu nu mai mănânc carne. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am mâncat decât de pui și de porc. Aveți niște tradiții barbare. Nu mai spun că vă duceți la biserică voi babe credincioase, nici pensie n-aveți.

Să vedem ce-o să faceți dacă nu vă mai dau pensie. Și să vă pună tarif la comentariile pe care le lăsați pe tiktok. 5 euro mesajul să vedeți cum fugiți ca păduchii de gaz. Și pe mine m-au înjurat mulți, dar eu nu am băgat în seamă” a transmis artista în online.

Revolta Vioricăi împotriva răutăcioșilor

Artista a vorbit și despre valul de comentarii negative la adresa familiei sale, susținând că oamenii se comportă mai rău decât „un om cu probleme”. „Sunteți oameni aici care vă comportați mai rău ca unul cu probleme. Vă văd comentând bârfind, vai nu și-a educat copilul. Iubește câinii mai mult. Da iubesc animalele, fac bine la animale, la oameni nu fac nici dacă îl văd mort în șanț eu nu sun la 112, nu vreau. Atât de scârbită și înrăită sunt”, a adăugat cântăreața.

În final, Viorica de la Clejani a făcut o paralelă cu episodul biblic al răstignirii lui Iisus, acuzând oamenii că aleg mereu să judece și să condamne. „Dacă vedeți că un om nu e bine și e în groapă voi îl îngropați mai rău? Așa ați făcut și cu Iisus Christos, l-ați omorât. Ați ales dintre Baraba și pe el, l-ați ales pe Baraba. Cine l-a omorât pe Iisus? Oamenii”, a spus artista.

Viorica de la Clejani, mesaj dur pentru rudele sale

Acum câteva zile, Viorica de la Clejani a transmis un mesaj ferm rudelor sale, prin intermediul rețelelor sociale. Artista a răbufnit, acuzând că familia ei și a soțului, Ioniță de la Clejani, se bucură de necazurile copiilor lor și îi invidiază pentru ceea ce au agonisit. Ea a subliniat că „neamurile ei și ale soțului” îi sunt „cei mai mari dușmani”.

„Un anunț de interes național către neamurile mele și ale soțului. Ce nu v-am primit până acum nici trei metri până la poartă, să nu mai aud de voi. Vedeți-vă de treaba voastră, de familiile voastre. De lume nu-mi pasă, că vă am pe voi, cei mai mari dușmani. Noi dacă avem, avem pentru că muncim.

Dacă nu dăm, nu dăm pentru că e greu să muncești și să dai. Și vă bucurați de necazurile noastre, de necazurile copiilor mei, așa că eu sunt șefa în casă la mine. În familia lui Ioniță de la Clejani eu sunt șefa pentru că eu cânt, eu fac banii, să ne înțelegem” – a fost mesajul Vioricăi de la Clejani.

