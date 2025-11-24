Motivul pentru care Margherita de la Clejani a renunțat la scenă. Cine a înlocuit-o. Viorica de la Clejani: „Ca să urci la mine pe scenă, trebuie să fii bun”

Viorica de la Clejani a explicat de ce fiica ei, Margherita de la Clejani, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor. Tot ea a spus cine i-a luat locul pe scenă.

De ce a renunțat Margherita de la Clejani la scenă

Margherita de la Clejani a renunțat la scenă în urmă cu câțiva ani, din cauza problemelor cu consumul de substanțe interzise. Mama ei, Viorica de la Clejani, crede că decizia ei a fost influențată și de presiunea publică și de „ochii plini de ură și cancer” ai lumii. Locul ei în trupă a fost luat de una dintre nepoatele Vioricăi.

„Am văzut că mereu mă întrebați cine este Marga mică. Marga mică este nepoata mea, fata fratelui meu, și cântă foarte frumos. Ca să urci la mine pe scenă, trebuie să fii bun. Marga mare, mă întrebați mereu unde e. Nu vrea, s-a retras, nu mai vrea. Uneori ochii lumii sunt plini de ură și de cancer. Asta e vorba mea”, a declarat artista.

Viorica a menționat și o altă nepoată, Betty, care interpretează muzică veche lăutărească, în stilul regretatei Gabi Luncă.

„Mai am o nepoată care cântă foarte frumos, o cheamă Betty, muzică veche lăutărească, urmașa doamnei Gabi Luncă, 1 la 1. Să mai treacă puțin din sărbători și o să mă ocup de ele. Le aduc și în mass-media, la televiziune, că așa e frumos”, a adăugat ea.

Viorica de la Clejani, mesaj dur pentru rudele ei

Viorica este de părere că talentul real este cheia succesului. „Un om care cântă frumos își merită locul. Poate să te cheme oricum, dacă nu ești ce trebuie nu ai făcut nimic, rămâi doar cu numele”, a mai spus.

Laudele Viorcăi pentru nepoatele sale vin la doar câteva zile după ce și-a criticat dur o parte dintre rude. Artista a răbufnit deoarece susține că familia ei și a soțului ei se bucură de „necazurile copiilor ei” și îi invidiază pe ea și pe Ioniță de la Clejani pentru ceea ce au agonisit.

Mesajul Vioricăi a venit la scurt timp după ce fiul ei a făcut o serie de declarații controversate în mediul online. Manole Dan Constantin Fulgeraș, cunoscut în spațiul public drept Fulgy, a spus despre familia lui că s-a destrămat. Și-a numit mama și sora „vedete de carton” și și-a încurajat tatăl „să le lase în stradă unde le e locul”. Tot el a spus despre rudele din partea mamei sale că sunt „jucători la cazinou și cerșetori prin Europa”.

În trecut, tânărul a recunoscut că s-a confruntat cu probleme legate de consumul de droguri. Ulterior, a ales să plece din România și să se mute în Dubai, unde studiază acum muzica la o școală prestigioasă.

