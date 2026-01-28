Viorica de la Clejani a avut o ieșire nervoasă după ce pe internet au apărut imagini cu Ioniță, filmat pe ascuns când i s-a făcut rău la o cântare. Artista a vorbit despre comportamentul îndoielnic al oamenilor care au recurs la acest gest, în loc ca primul instinct să fie o mână de ajutor. Mai mult, ea a vorbit despre faptul că TikTok a ajuns o platformă care îi face pe oameni să fie în goană de vizualizări, dezumanizându-i în viața reală.

Viorica de la Clejani, replică pentru cei care l-au filmat pe Ioniță în timp ce îi era rău

Ioniță de la Clejani a acuzat stări de rău în timp ce se afla la o cântare. Imaginile în care Viorica strigă la el și le spune oamenilor să cheme salvarea au făcut înconjurul internetului.

Citește și: Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce a fost transportat la spital de la un eveniment: „Am nevoie să fac niște investigații”

Recentul eveniment a stârnit mai multe comentarii, oamenii începând să își dea cu părerea despre starea lui Ioniță și eventualele probleme medicale pe care acesta le-ar avea.

Cu toate astea, ulterior s-a aflat că artistul a avut o stare de rău în urma problemele cauzate de diabet și de faptul că nu a reușit să mănânce la timp.

Acum, Viorica de la Clejani s-a arătat șocată de comportamentul oamenilor care au preferat să filmeze pentru like-uri și vizualizări pe TikTok, în loc să dea o mână de ajutor, așa cum este normal în astfel de situații.

Ea a spus că „TikTok este o mizerie”, care a ajuns să îi dezumanizeze pe cei care o folosesc. Ea a făcut un clip în care a vorbit despre cât de dezamăgită a rămas când a văzut imaginile care circulă pe internet, după episodul neplăcut prin care a trecut soțul ei.

Citește și: Ioniță de la Clejani, transportat cu ambulanța la spital, după ce i s-a făcut rău la un eveniment

„Să ne înțelegem. Fac acest Tik-Tok să vă spun adevăratul motiv, ce se întâmplă cu oamenii care filmează. Că te înjură, că te jignesc, toți fac niște chestii pentru bani. Eu am văzut asta cu ochii mei și m-am convins acum.

Dacă i se face unui om rău, ei nu te-ar ajuta, nu ți-ar da primul ajutor, nu ar suna la salvare. Primul lucru este „hai să filmăm, să postăm, să ne facem vizibili, cunoscuți”. Cei care îmi faceți voi mie filmulețe, mi-am dat seama că Tik-Tok-ul e o mizerie.

Îmi luați filmulețe, le scoateți din context. Da, eu nu înjur, mie îmi place să blestem. Acesta e talentul meu, nu ai ce să faci. Dacă am vreo problemă, eu mă duc la poliție, așa rezolv. Eu îmi aud înjurături pe Tik-Tok cu nume și prenume: Viorica de la Clejani. Vă zbateți și faceți fel și fel de videoclipuri pentru bani. Atât puteți, mai mult nu!”, a spus Viorica de la Clejani pe rețelele de socializare.

Cum se simte Ioniță de la Clejani

Cântărețul a declarat că se simte bine după incidentul petrecut la Timișoara, însă urmează să facă investigații suplimentare pentru a afla exact despre ce a fost vorba.

Citește și: Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, prima reacție după ce artistul a ajuns de urgență la spital: „A tăcut toată viața și nu m-a ajutat, numai ca să nu îi supere pe alții”

„Sunt ok, sunt bine, dar trebuie făcute investigații de specialitate. Am nevoie să fac niște investigații, să văd clar despre ce este vorba. Nu m-au ținut la Timișoara, mi-au făcut investigații și continuă analizele de acasă. Mi-au făcut niște vitaminizări, să pot să îmi revin. Mi-a fost rău. După ce mă fac bine, o să vorbesc despre asta”, a declarat Ioniță de la Clejani la Spynews Live.

Urmărește-ne pe Google News