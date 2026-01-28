Constanța Dumitrescu, fostă campioană mondială la handbal cu echipa națională a României a decedat la vârsta de 89 de ani. Comunitate handbalului românesc este în doliu după vestea grea primită la începutul acestei săptămâni.

Constanța Dumitrescu a murit la 89 de ani

Handbalista Constanța Dumitrescu a murit la vârsta de 89 de ani. Sportul românesc este în doliu după vestea venită la începutul săptămânii privind decesul unei foste campioane la handbal feminin. Constanța Dumitrescu a fost membră a naționalei României care a luat titlul mondial în 1962.

Citește și: Doliu la Hollywood. Actorul din „The Wire”, Isiah Whitlock Jr., a murit la 71 de ani

Federația Română de la Handbal a anunțat vestea morții fostei jucătoare de la Confecția București și Rapid București. Înmormântarea a avut loc marți, 27 ianuarie, la ora 12:00 în Cimitirul Bellu din Capitală.

„Dumitrescu Constanța, campioană mondială cu echipa națională a României în 1962, s-a stins din viață.

De-a lungul carierei, a fost legitimată la Confectia București și la Rapid București, contribuind semnificativ la performanțele cluburilor și ale echipei naționale. Palmaresul său rămâne un exemplu pentru generațiile viitoare de handbaliste.

Federația Română de Handbal transmite sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o”, se arată în comunicatul Federației Române de Handbal.

Mesajul clubului Sportiv Rapid

Clubul Sportiv Rapid a făcut o declarație după moartea fostei campioane.

Citește și: Dumitru Chifiriuc, fost profesor de sport și realizator de emisiuni muzicale, a murit la 73 de ani

„Clubul Sportiv Rapid București își exprimă profunda tristețe la aflarea veștii trecerii în neființă a marii campioane Dumitrescu Constanța.

Campioană mondială cu România în anul 1962 și una dintre figurile emblematice ale handbalului românesc, Constanța Dumitrescu a îmbrăcat cu mândrie și tricoul Rapidului, unde a contribuit prin talentul, dăruirea și spiritul ei de luptătoare la prestigiul clubului nostru. A fost un exemplu de profesionalism și pasiune pentru sport, lăsând o amprentă puternică asupra generațiilor care i-au urmat.

Rapid București se înclină cu respect în fața memoriei sale și transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o și apreciat-o.

Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a fost mesajul Clubului sportiv.

Citește și: Doliu în lumea muzicii. O cântăreață a murit la doar 26 de ani, după ce a fost lovită mortal în timp ce era pe trotineta electrică

În 1962, România a organizat Campionatul Mondial de handbal feminin în mai multe orașe precum București, Brașov, Ploiești și Sibiu. Pe 15 iulie, România a învins Danemarca cu 8-5 și a devenit pentru prima oară campioana mondială în handbal în 7.

Urmărește-ne pe Google News