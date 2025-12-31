Actorul Isiah Whitlock Jr., cunoscut pentru rolul din serialul „The Wire” a murit la vârsta de 71 de ani. Acesta s-a confruntat cu o boală „scurtă”.

Doliu la Hollywood. Un cunoscut actor a murit la 71 de ani

Isiah Whitlock Jr „s-a stins astăzi, liniștit, în NYC, după o luptă curajoasă cu o boală scurtă”, a declarat pentru CNN managerul său, Brian Liebman. „Isiah a fost un actor strălucit și o persoană și mai bună.”

Whitlock a avut o carieră impresionantă care s-a întins pe mai bine de trei decenii, atât în televiziune, cât și în film. A apărut în mai multe filme regizate de Spike Lee, inclusiv „Da 5 Bloods”, „BlacKkKlansman” și „The 25th Hour”.

Și-a început cariera TV în anii ’80 cu „Cagney & Lacey” și a apărut ulterior frecvent în seriale polițiste, de la „Law & Order” la „NYPD Blue”. Cel mai recent rol TV al său a fost cel al unui șef de poliție în „The Residence”, un serial Netflix de tip mystery, cu Uzo Aduba în rol principal.

Whitlock va fi cel mai mult amintit pentru rolul său de neuitat din „The Wire”, drama polițistă HBO creată de David Simon, recunoscută pe scară largă drept unul dintre cele mai bune seriale din toate timpurile.

A devenit celebru după o replică din serial

Whitlock a apărut în toate cele cinci sezoane ale serialului în rolul lui R. Clayton „Clay” Davis, un senator corupt din statul Maryland. A devenit rapid cunoscut pentru reacția sa unică la evenimente, rostind un „s**t” prelungit care a intrat direct în lexiconul american.

Whitlock s-a bucurat de atenția pe care a primit-o această replică. „Eram, cred, în Grand Central Station și, de la distanță, am auzit pe cineva spunând-o, iar persoana zâmbea”, a declarat el într-un interviu din 2008. „Mă bucur că oamenii se distrează cu asta.”

În 2014, a început o serie pe YouTube în care îi învăța pe oameni cum să o spună perfect. Whitlock a spus că a preluat expresia de la regretatul său unchi Leon, care o rostea într-un mod ce îi făcea mereu pe oameni să râdă.

„Mă plictisește? Nu”, a declarat el pentru AP în 2020. „Dacă te face să te simți bine, atunci așa să fie”, a spus el zâmbind.

Whitlock a avut, de asemenea, un rol recurent în „Veep”, interpretându-l pe generalul George Maddox, un secretar al apărării care cochetează cu ideea de a candida împotriva vicepreședintei Selina Meyer, jucată de Julia Louis-Dreyfus.

Whitlock a crescut în Indiana, fiind al cincilea din zece copii, și a studiat la American Conservatory Theater din San Francisco, înainte de a se muta la New York, unde a locuit timp de decenii.

„A fost iubit de toți cei care au avut plăcerea să lucreze cu el sau să-l cunoască”, a spus managerul său. „Ne va lipsi enorm.”

