O legendă a muzicii italiene a murit. Gino Paolo a decedat la 91 de ani

Cântărețul și compozitorul italian Gino Paoli, una dintre vocile definitorii ale muzicii italiene de după război și figură importantă a „scuola genovese”, a murit la vârsta de 91 de ani. Familia sa a anunțat că a încetat din viață liniștit, în timpul nopții.

Gino Paoli, o legendă a muzicii italiene

Născut la Monfalcone în 1934, dar asociat puternic cu Genova, Paoli a devenit unul dintre cele mai influente nume ale muzicii italiene ușoare, influențând generații de artiști printr-un stil care combina sensibilitatea literară cu exprimarea directă a emoțiilor. A compus unele dintre cele mai cunoscute piese ale Italiei, inclusiv „Il cielo in una stanza”, „Sapore di sale” și „Senza fine”.

Consacrarea a venit la începutul anilor 1960, când „Il cielo in una stanza”, interpretată de Mina, a devenit un succes major și l-a impus ca unul dintre cei mai importanți compozitori italieni. De-a lungul deceniilor, muzica sa a explorat tema iubirii în toate formele ei, adesea într-un ton intim și melancolic.

Viața personală a lui Paoli a atras frecvent atenția publicului. A avut o relație artistică și sentimentală de lungă durată cu Ornella Vanoni, căreia i-a dedicat mai multe piese, iar ulterior o relație intens mediatizată cu actrița Stefania Sandrelli. În 1963, într-o perioadă dificilă, a supraviețuit unei tentative de sinucidere după ce s-a împușcat în piept.

După o perioadă în care s-a retras din prim-plan la sfârșitul anilor ’60 și în anii ’70, Paoli a revenit în atenție în anii ’80. Cariera sa ulterioară a inclus piesa „Una lunga storia d’amore”, albumul „Insieme” realizat alături de Vanoni și apariții pe scene importante, inclusiv la Festivalul de la Sanremo.

Dincolo de muzică, Paoli a fost implicat și în viața publică, devenind membru al Camerei Deputaților din Italia după ce a fost ales în 1987 cu sprijinul Partidului Comunist, activând în cadrul stângii independente.

A rămas activ în muzică până în ultimii ani, încheind o carieră care a lăsat o amprentă importantă asupra culturii italiene.

