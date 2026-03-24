Carrie Anne Fleming, cunoscută pentru rolul din „Supranatural”, a murit la 51 de ani

Carrie Anne Fleming, actriță cunoscută pentru rolurile ei din seriale precum „iZombie” sau „Supranatural”, a încetat din viață la vârsta de 51 de ani. Actrița s-a stins în urma unei lupte grele cu cancerul la sân.
Jim Beaver, care l-a interpretat pe soțul lui Fleming în serialul „Supernatural”, a distribuit o postare pe Facebook la începutul acestei luni, amintind cum cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare și cum s-au apropiat datorită faptului că au avut fiice cu exact aceleași nume.
„Era o forță a vitalității, bunătății și a unei firi uimitor de bune, cu un râs extaziat și o personalitate absolut adorabilă, care părea să nu aibă un întrerupător de oprire”, a scris Beaver, în vârstă de 75 de ani, despre soția sa de pe ecran și prietena sa din afara ecranului.
Carrie Anne Fleming s-a născut pe 16 august 1974, în Digby, Nova Scotia. Ulterior, s-a mutat în Columbia Britanică, unde a studiat dramaturgia la Teatrul Kaleidoscope din Victoria și la Kidco Theatre Dance Company, potrivit Variety și The Hollywood Reporter.
Actrița a intrat în industrie cu roluri în diverse seriale TV, inclusiv „Viper”, și filme, precum „Happy Gilmore”, înainte de a-și găsi o nișă ca vedetă de seriale horror.
De-a lungul carierei sale, Carrie Anne Fleming a apărut în seriale horror, inclusiv „Masters of Horror”, „The Tooth Fairy” și „Bloodsuckers”.
Aceasta a jucat rolul personajului recurent Karen Singer în „Supernatural” – soția personajului principal Bobby Singer, interpretat de Beaver – și mai târziu a apărut ca Candy Baker în „iZombie” de pe CW.