Ce sacrificii face Diana Munteanu ca să arate spectaculos la 47 de ani. Vedeta are o dietă strictă și un abdomen plat

Diana Munteanu are 47 de ani, dar nu își arată deloc vârsta. Vedeta arată ca la 20 de ani și își menține silueta cu ajutorul dietei. Mai mult, prezentatoarea a ales să facă schimbări drastice în alimentație, lucru care o ajută să își mențină abdomenul plat. Iată ce secrete are Diana Munteanu.

Ce fel de alimentație are Diana Munteanu pentru o siluetă de invidiat la 47 de ani

Diana Munteanu este trasă prin inel și așa a arătat întotdeauna. Vedeta a mărturisit că ține mult la alimentația ei și a eliminat complet carnea de pui. În plus, consumă rar carne de vită, iar asta pentru că organismul ei nu mai tolerează atât de bine.

Ea își ia proteina din pește, salate proaspete și multe fructe și legume. Vedeta trăiește din salate și nu consideră că ar avea o dietă strictă. Diana spune că este adepta unui stil de viață echilibrat, adaptat pentru nevoile sale.

Citește și: Diana Munteanu, silueta spectaculoasă. Vedeta s-a fotografiat fără sutien

Este adepta moderației și îmi ascultă corpul. În plus, este dependentă de sport și nu sare peste antrenamente aproape niciodată. Când nu poate să ajungă la sală, ea se menține activă.

„Viaţa echilibrată şi sănătoasă pe care o duc, dar şi plus împlinirile sufleteşti sunt factorii care m-au păstrat în forma în care sunt acum. Cred că trebuie să existe un echilibru în toate. În ceea ce mă priveşte nu prea mai consum carne, dar mănânc foarte mult peşte, foarte multe salate, fructe şi legume în toate formele lor.

Citește și: Motivul pentru care Diana Munteanu nu are iubit la 45 de ani: „E simplu” / Exclusiv

Oricând poate lipsi carnea din meniul meu, dar niciodată salata. Am renunțat la carnea de pui. Pur şi simplu nu o mai pot mânca. Şi am renunţat aproape de tot şi la cea de vită, am impresia că organismul meu nu o mai suportă”, a declarat Diana Munteanu.

Nu își impune restricții drastice

Vedeta recunoaște că nu își impune restricții drastice și adoră înghețata, așa că nu ezită să o consume. Totuși, încearcă să compenseze prin mai multă mișcare.

„La îngheţată nu renunţ! Mănânc şi zilnic dacă am poftă, dar reduc din alte alimente nocive sau fac mai mult sport. Echilibrul este cuvântul de bază! În orice! Dar asta mai vine şi odată cu vârsta”, a declarat Diana Munteanu, citată de Cancan.

Citește și: Diana Munteanu, dincolo de micul ecran. Secretele vedetei Antena 1, dezvăluite la Fresh by Unica: „Nu sunt omul dietelor. Eu am găsit altă cale” / Exclusiv

Ea mizează pe mese bogate în ingrediente proaspete, bogate în nutrienți și slabe în calorii. O altă parte importantă din viața ei este activitatea fizică în fiecare zi și echilibrul pe care îl obții și odată cu vârsta.

