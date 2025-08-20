Diana Munteanu, silueta spectaculoasă. Vedeta s-a fotografiat fără sutien

Diana Munteanu are o siluetă de invidiat și nu se sfiește să o arate ori de câte ori are ocazia. Aflată în vacanță, vedeta a postat o serie de fotografii sexy cu ea, iar una dintre ele a atras o mulțime de aprecieri si comentarii. Vedeta a ales să se fotografieze fără sutien, spre deliciul fanilor.

Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani

Vedeta se află în vacanță și a făcut o serie de fotografii provocatoare pe care le-a postat pe Instagram, acolo unde fanii le-au apreciat și comentat.

Diana Munteanu are 46 de ani și un corp extrem de frumos, de care se îngrijește în fiecare zi. Vedeta face mult sport, iar asta se poate vedea din imaginile pe care le-a postat pe Instagram.

Citește și: Diana Munteanu, siluetă tonifiată la 45 de ani: „Nu simt vârsta”. Care este secretul ei / Exclusiv

Vedeta și-a afișat abdomenul tonifiat într-o fotografie provocatoare, care a aprins imaginația fanilor. În loc de sutien, blondina și-a acoperit pieptul cu pălăria de soare și și-a arcuit spatele. Cu pielea bronzată și un posterior foarte lucrat la sală, Diana Munteanu a atras un val de comentarii de la fanii, care și-au arătat aprecierea.

Ea a fost întrebată dacă folosește tablete pentru bronzat, ținând cont că pielea ei e din ce în ce mai înschisă la culoare „și nu e de la solar sau stat la soare”. Vedeta i-a răspuns rapid: „nu, nu folosesc nimic„.

Diana Munteanu se simte bine singură

Diana Munteanu a decis să își păstreze viața personală privată, după divorțul de fostul fotbalist Claudiu Niculescu. Cei doi au împreună un băiat pe nume David, în vârstă de 16 ani.

Citește și: Motivul pentru care Diana Munteanu nu are iubit la 45 de ani: „E simplu” / Exclusiv

În urmă cu doi ani, se zvonea că prezentatoarea s-ar fi logodit, însă anul trecut a infirmat zvonul.

„Ei, Doamne, era un inel care arată a inel de logodnă, dar nu! Nu m-am logodit! Și nu cred că mă mai mărit. Cred însă în continuare în iubire și relații, chiar dacă sunt singură de multă vreme. Nu caut, dar nu spun nici nu. Însă, de ceva vreme, sunt foarte focusată pe ceea ce are David de făcut, avem un an greu, cu examen de capacitate. Și vreau să-i fiu alături în perioada asta”, spunea anul trecut Diana Munteanu.

Ea a spus că nu crede în bărbatul ideal și în ultima vreme este din ce în ce mai greu să găsești oameni care țin la valori molare. Prezentatoare a spus că pentru ea, educația și valorile morale sunt lucruri extrem de importante, la fel ca și umorul.

Urmărește-ne pe Google News