Sidney Brown, cunoscut sub numele de scenă „Omen”, producător de muzică laureat cu un premiu Grammy, a murit la vârsta de 49 de ani. Ce s-a întâmplat cu vedeta și cum au reacționat apropiații.

Producătorul lui Drake, Beyonce și Lil Wayne a murit

Sidney Brown, care a colaborat de-a lungul carierei sale cu artiști celebri precum Drake, Beyoncé și Lil Wayne, a fost găsit decedat în apartamentul său din Harlem, New York. Trupul său a fost descoperit de un membru al familiei, mama sa, Martha Brown, confirmând vestea pentru publicația TMZ.

Potrivit sursei, un membru al familiei l-a găsit pe Brown în data de sâmbătă, 13 septembrie, după ce angajații de la locul său de muncă au alertat familia, observând că nu s-a prezentat la serviciu.

Restaurantul Barawine Harlem, un bar de vinuri din New York unde Brown lucra, a transmis un mesaj emoționant pe Instagram:

„Suntem șocați și profund întristați de vestea trecerii în neființă a dragului nostru prieten, Omen Sidney Brown.

Omen a făcut parte din echipa Barawine timp de peste un deceniu, aducându-și talentul unic printre noi. Nu există suficiente cuvinte pentru a exprima ce simțim. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia sa, prietenii lui și toți cei care l-au iubit.”

A lucrat cu artiști celebri

Originar din Harlem, Brown s-a remarcat în anii ’90 și 2000, producând piese pentru artiști ca Mýa, Fabolous, dar și pentru numeroși muzicieni din cadrul casei de discuri Roc-A-Fella, conform publicației All Hip Hop.

Succesul său major a venit în 2006, când a produs piesa „Tell It Like It Is” pentru Ludacris, inclusă pe albumul Release Therapy. Acest album a câștigat în 2007 premiul Grammy pentru Cel Mai Bun Album Rap.

Ulterior, Brown a colaborat cu Drake, co-producând piesa „Shut It Down” de pe albumul de debut al rapperului, Thank Me Later (2010). De asemenea, este creditat ca co-scriitor și co-producător al piesei „Mine” (feat. Drake), inclusă pe albumul auto-intitulat al lui Beyoncé din 2013.

Barul Ethyl’s Bar & Restaurant din New York, unde Brown a fost DJ vreme îndelungată, a postat și el un omagiu pe Instagram:

„Cu inima frântă, am aflat în această seară despre trecerea în neființă a DJ-ului nostru de suflet, prietenul și membrul familiei Ethyl’s – @producedbyomen. Omen a fost o parte esențială a atmosferei Ethyl’s încă de la început.

Sidney ‘Omen’ Brown nu era doar un DJ care făcea ringul de dans să vibreze, ci și un producător distins cu premiul Grammy, care a lucrat cu Beyoncé, Lil’ Wayne și alți artiști de top. Vă invităm să ascultați piesa ‘Tell It Like It Is’ pe care Omen a compus-o și produs-o alături de Ludacris.

Ne va lipsi tuturor.”

