Howard Storm, prolificul regizor și actor de televiziune care a dat formă peisajului comediei americane prin producții legendare precum „Mork & Mindy”, „Rhoda” sau „Laverne & Shirley”, s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani.

Cunoscut pentru abilitatea sa unică de a coordona genii ale improvizației și pentru o carieră care s-a întins pe parcursul a mai bine de patru decenii, Storm lasă în urmă o moștenire culturală impresionantă, fiind omul care a ghidat primii pași majori în cinematografie și televiziune pentru titani precum Robin Williams și Jim Carrey.

O pierdere grea în Beverly Hills

Vestea tristă a fost confirmată chiar de către familia artistului. Fiul regizorului, Anthony Storm, a declarat pentru publicația The Hollywood Reporter că tatăl său a murit marți, din cauze naturale, în liniștea căminului său din Beverly Hills. Decesul marchează sfârșitul unei ere pentru televiziunea de tip sitcom, Storm fiind nu doar un creator de conținut, ci și un pilon al comunității de la Hollywood. Pe lângă activitatea de la scaunul de regizor, el a servit cu devotament ca președinte al comitetului Premiilor Sindicatului Regizorilor din America (DGA Awards) timp de 16 ani, între 1996 și 2012.

De la stand-up la colaborarea cu Woody Allen

Născut sub numele de Howard Sobel pe 11 decembrie 1931, în New York City, Storm nu a început direct în spatele camerei. El și-a croit drumul în showbiz ca comediant de stand-up în anii ’50, obținând primul rol pe ecran în 1959. Înainte de a debuta ca regizor la mijlocul anilor ’70 cu serialul „Rhoda”, Storm a fost un chip familiar pe micile ecrane, apărând în producții de succes ca „The Untouchables” sau „The New Dick Van Dyke Show”.

Tranziția sa spre regie a fost puternic influențată și de colaborarea cu Woody Allen. În 1969, Storm a jucat un rol secundar în comedia polițistă „Take the Money and Run”, devenind ulterior parte din echipa din spatele camerei pentru alte două filme de referință ale lui Allen: „Bananas” și „Everything You Always Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask”.

Epoca de aur alături de Robin Williams

Consacrarea sa definitivă a venit odată cu mutarea accentului exclusiv pe regie, moment în care a preluat frâiele sitcomului „Mork & Mindy”. Timp de trei sezoane, între 1978 și 1981, Storm a regizat nu mai puțin de 59 de episoade, gestionând energia explozivă a tânărului Robin Williams. Într-un interviu acordat în trecut pentru Fundația Academiei de Televiziune, Storm a descris acea perioadă ca fiind una de vârf a existenței sale profesionale, declarând cu nostalgie: „Directing Mork & Mindy was the most exciting time of my career.”

Această energie s-a transpus mai târziu și în cinematografie. În 1985, Storm a regizat filmul „Once Bitten”, o parodie cu vampiri în care a mizat pe un tânăr actor aflat la început de drum, Jim Carrey, oferindu-i acestuia unul dintre primele sale roluri principale majore pe marele ecran.



Un palmares impresionant și recunoașterea breslei

De-a lungul anilor ’80 și ’90, Howard Storm a devenit regizorul de gardă pentru aproape orice sitcom de succes din Statele Unite. Semnătura sa regizorală se regăsește pe episoade din seriale care au bucurat generații întregi, de la „Taxi”, „Perfect Strangers” și „Full House”, până la „ALF” și „Everybody Loves Raymond”.

Ultimul său proiect în televiziune a fost show-ul de scheciuri pentru adolescenți „Kenan & Kel” de pe Nickelodeon, la care a lucrat până în 1999. Munca sa la acest serial i-a adus o nominalizare din partea Sindicatului Regizorilor din America în 1998 pentru realizări deosebite în programele pentru copii, demonstrând că, indiferent de vârsta publicului sau a actorilor cu care lucra, Howard Storm deținea secretul universal al comediei de calitate.

