Carmen Harra, previziuni despre căsnicia dintre Andreea Bălan și Victor Cornea: „Ea a cărat traumele de la George în relația cu Victor”

Clarvăzătoarea Carmen Harra face noi previziuni despre povestea de dragoste dintre Andreea Bălan și Victor Cornea, care s-au căsătorit în această primăvară.

Ce previziuni a făcut Carmen Harra despre căsnicia dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

După o relație tumultuoasă cu George Burcea, alături de care are două fete, Ella și Clara, Andreea Bălan și-a găsit liniștea în brațele lui Victor Cornea. Carmen Harra prezice un mariaj solid și o viață plină de armonie pentru artistă și sportiv.

După o perioadă marcată de provocări emoționale, Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, se bucură de un nou capitol al vieții alături de tenismenul Victor Cornea, mai tânăr cu nouă ani. Potrivit dezvăluirilor făcute de Carmen Harra în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Andreea se află într-un moment de liniște și echilibru, iar relația cu Victor pare să fie exact ce avea nevoie pentru a-și vindeca rănile din trecut.

„Victor, având această cifră 2, îi aduce armonie, compatibilitate în relație. El vrea să o așeze, să îi aducă pace, liniște, și atunci Victor devine vindecarea de George”, a explicat Carmen Harra. Conform clarvăzătoarei, această conexiune reprezintă un punct de cotitură pentru artista care, după despărțirea de George Burcea, a căutat să-și regăsească echilibrul interior.

Lecțiile trecutului și puterea de a merge mai departe

Harra a analizat și motivele din spatele eșecului mariajului dintre Andreea și George Burcea. Ea a explicat că relația lor a fost „karmică”, marcată de o atracție intensă, dar și de lecții grele. „Cu George a fost o relație karmică, mare atracție. Lui îi lipsea cifra 2, care reprezintă iubirea și compasiunea. Din acest motiv, el nu a reușit să se muleze pe cerințele unei relații stabile”, a declarat clarvăzătoarea.

Andreea, care este caracterizată de cifra 6, este descrisă de Harra ca fiind „iubitoare, o femeie care iubește necondiționat și care își dorește să ducă greul pe umeri”. Cu toate acestea, povara relației anterioare și lecțiile dure pe care le-a învățat au făcut-o să fie mai pregătită pentru o relație matură.

„Ea a cărat traumele de la George în relația cu Victor, dar el, pentru că are aceste coordonate energetice, poate să o aducă la starea de echilibru. Relația lor poate să fie pe termen lung, pentru că acum nu mai are nevoie de alte lecții dure, ci doar să pună totul în ordine și să nu mai care totul pe umerii ei. Când cari prea mult, se rupe balanța”, a explicat Harra.

De ce Victor Cornea este diferit

Carmen Harra consideră că Victor Cornea este partenerul ideal pentru Andreea, fiind un bărbat care îi oferă stabilitatea emoțională de care ea are nevoie. „S-a căsătorit sub cifra 7, care este numărul lui Dumnezeu. Ei lipsindu-i această cifră, i-a dat o energie bună în această căsătorie. Fix așa funcționează când există o iubire necondiționată, încredere, sinceritate. Lucrurile acestea vor susține această relație și vor face să dureze și să vindece rănile trecutului”, a precizat clarvăzătoarea.

De asemenea, Harra a subliniat că cei doi formează o echipă solidă și că relația lor are toate ingredientele necesare pentru a rezista în timp. „Acești 3 copii vor fi îngrijiți de amândoi. Cheia acestei căsnicii este disciplina, pacea și le va avea cu Victor. Sunt fericită pentru ea și am să-i dau vești foarte bune”, a punctat Carmen Harra.

Cu toate că Andreea Bălan încă poartă urmele traumelor din trecut, relația cu Victor Cornea pare să fie una vindecătoare. „Relația ei cu Victor poate să fie pe termen lung”, spune Harra, adăugând că artista se află acum într-o perioadă în care are nevoie de stabilitate, nu de noi provocări emoționale.

