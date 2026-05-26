Alexandra Cotruș, îndrăgită cântăreață de muzică de petrecere, s-a căsătorit marți, 26 mai. Rochia ei stil prințesă, decorată cu pietre strălucitoare, a atras toate privirile.

Alexandra Cotruș, cunoscută online drept „Ballerina Cappuccina”, și-a unit destinul cu Adrian Vodă într-un eveniment plin de eleganță și emoție. Potrivit Spynews, artista de muzică de petrecere a strălucit într-o rochie de mireasă spectaculoasă, stil prințesă, împodobită cu pietre strălucitoare, completată de un voal pe măsură.

Cu zâmbetul pe buze și un buchet impresionant de trandafiri roșii, simbolul iubirii, Alexandra a fost superbă, iar momentul în care Adrian a văzut-o pentru prima dată în rochie de mireasă a fost cu adevărat emoționant. „Da, din toată INIMA”, a declarat cântăreața în mediul online.

Mirii au plecat de acasă într-o mașină decapotabilă, urmată de fanfară

Ceremonia civilă a fost urmată de un spectacol unic. Cei doi miri au plecat de acasă într-o mașină decapotabilă albă, însoțiți de o fanfară, care a adăugat o notă regală întregii zile. Un detaliu fermecător a fost prezența unei domnișoare de onoare care a avut grijă ca trena rochiei Alexandrei să fie perfect aranjată.

Nunta a fost anunțată în avans pe rețelele sociale, unde Alexandra este urmărită îndeaproape de peste 190.000 de oameni.

Foto: Instagram

