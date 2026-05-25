Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, și soția lui, Michelle Ciubuc, și-au botezat fiul. Ce semnificație deosebită are numele pe care l-au ales pentru băiatul lor

Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, și soția lui, Michelle Ciubuc, și-au botezat fiul în cadrul unui eveniment restrâns. Afaceristul mai are o fiică, Anastasia, din fosta relația cu fiica cea mică a lui Traian Băsescu.

Cătălin „Tomată” Gheorghe și-a botezat fiul. Ce semnificație are numele pe care l-a ales pentru bebeluș

Cătălin „Tomată” Gheorghe și Michelle Ciubuc și-au botezat fiul la jumătatea lunii mai. Perechea a ales două nume încărcate de semnificație pentru băiețelul lor: Mathias Ștefan. Numele Mathias provine din limba ebraică și înseamnă „darul lui Dumnezeu”. Numele Ștefan provine din limba greacă veche, de la cuvântul „Stephanos”, și se traduce prin „coroană”, „ghirlandă” sau „cel încoronat”.

Botezul lui Mathias Ștefan a avut loc la Catedrala Sfântul Iosif din București, în timp ce petrecerea care a urmat, restrânsă, dar selectă, s-a ținut într-un restaurant din zona Floreasca. Michelle a organizat petrecerea de baby shower la același restaurant. Nașii micuțului sunt Anastasia Biriș și David Gheorghe. Printre invitații de la eveniment s-a regăsit și Silviu Țolu, logodnicul prezentatoarei TV Lili Sandu, de la „Vorbește Lumea”.

Cătălin Gheorghe și Michelle Ciubuc, nuntă spectaculoasă în Marbella

Cătălin „Tomată” Gheorghe și Michelle Ciubuc și-au oficializat relația în septembrie 2024, după o logodnă de doi ani. Cununia civilă a fost restrânsă, iar nașii cuplului sunt Ion și Anca Biriș, patronii unui club exclusivist din Capitală. Nunta cuplului a avut loc tot într-un cadru restrâns, în Marbella, Spania. La eveniment au participat doar familia și prietenii apropiați.

Înainte să o cunoască pe Michelle, Cătălin a format timp de aproximativ doi ani un cuplu cu fiica cea mică a lui Traian Băsescu, Elena, alături de care are o fiică, Anastasia, care va împlini 8 ani pe 4 iunie. Michelle Ciubuc este medic anestezist în București. Tânăra provine dintr-o familie înstărită. Tatăl ei, Dorian Ciubuc, este un important dezvoltator, potrivit Cancan.ro. Omul de afaceri deține o clădire de birouri în zona de nord a Bucureștiului, estimată la cinci milioane de euro.

