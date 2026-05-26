Cum s-au îmbrăcat vedetele și influencerii la Elle New Media Awards 2026

Celebrități și influenceri români au strălucit pe 25 mai la gala ELLE New Media Awards 2026, desfășurată la UNDA OPEN POSSIBILITIES. Alexandra Căpitănescu, locul 3 Eurovision, a câștigat premiul „Outstanding Emerging Artist”. Descoperă în galeria foto de mai jos ce alte vedete au participat la eveniment.

Cum s-au îmbrăcat vedetele la Elle New Media Awards 2026

Pe 25 mai, Bucureștiul a găzduit una dintre cele mai așteptate petreceri ale anului: ELLE New Media Awards 2026. Evenimentul, organizat de ELLE România la UNDA OPEN POSSIBILITIES, a adunat cele mai influente personalități din online-ul românesc, de la creatori de conținut la vedete consacrate. Gala a celebrat impactul creatorilor de conținut social media, într-un cadru spectaculos, cu dress code-ul „Enchanted Garden”.

Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu, gazdele serii, au fost cei care au anunțat câștigătorii competiției, aleși prin votul publicului pe site-ul Elle.ro. Opt categorii au fost premiate, iar fiecare trofeu a pus în lumină diversitatea și creativitatea din mediul online românesc.

Printre invitați s-a numărat și Lily Gatins, stilistă internațională, care a avut una dintre cele mai noncorformiste apariții ale serii și a întors toate privirile la eveniment.

Cine sunt câștigătorii Elle New Media Awards 2026

Premiul pentru Fashion a fost câștigat de Ada Goiu, o inspirație în stilul vestimentar al comunității sale. La categoria Beauty, Ștefania Olariu a fost aleasă câștigătoare, recunoscută pentru abordarea sa modernă și autentică. Cosmin Gurău a primit trofeul Newcomer, în timp ce Adina Oanță a triumfat la categoria Real Talk, dovedind că discuțiile sincere sunt cele mai apreciate.

Andreea Staicu a fost premiată pentru contribuțiile ei în Cultura online, iar Sînziana Maria Iacob a câștigat la Lifestyle, o categorie care celebrează echilibrul și inspirația zilnică. Ioana Grama a fost desemnată Most Popular, iar Theo Rose a obținut trofeul Celebrity, marcând astfel o seară de neuitat.

Alexandra Căpitănescu, locul 3 la Eurovision 2026, desemnată „Outstanding Emerging Artist”

Un moment special al serii a fost concertul susținut de Alexandra Căpitănescu, care a reprezentat România la Eurovision 2026 și a obținut locul trei. Artista, acompaniată de trupa sa, a electrizat audiența înainte de a primi premiul „Outstanding Emerging Artist” din partea redacției ELLE România.

Un alt trofeu important al galei a fost EQUAL VOICE, o inițiativă dedicată egalității de gen și reprezentării femeilor în presă. Premiul i-a fost oferit Mariei Zvinca, creatoare de conținut care inspiră prin mesajele sale puternice și relevante.

ELLE New Media Awards 2026 nu a fost doar o gală, ci o celebrare a creativității. Evenimentul a fost susținut de parteneri și sponsori de renume, reafirmând angajamentul ELLE România față de comunitatea digitală. Cu muzică live, momente artistice și ținute spectaculoase, gala a marcat încă o ediție memorabilă pentru creatorii care dau viață spațiului online românesc.

Foto: Elle Romania

