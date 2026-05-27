Cum arată și cu ce se ocupă Inoke, fiica lui Cabral Ibacka din prima căsnicie. Tânăra are 23 de ani și locuiește în Olanda

Inoke Ibacka, fiica cea mare a lui Cabral, trăiește de trei ani în Olanda, unde s-a mutat pentru studii. La 23 de ani, tânăra este complet independentă și își echilibrează viața între familie și carieră.

Cu ce se ocupă Inoke, fiica lui Cabral Ibacka

La doar 23 de ani, Inoke Ibacka, fiica lui Cabral Ibacka și a primei sale soții, Luana, și-a croit propriul drum în viață, departe de România. Stabilită în Amsterdam de la vârsta de 21 de ani, tânăra a demonstrat că poate deveni complet independentă, integrându-se perfect în cultura olandeză și întreținându-se singură.

Inoke a ales să plece din țară pentru a-și continua studiile și a-și construi o carieră pe cont propriu. În 2025, Cabral dezvăluia cu mândrie că fiica sa lucrează pentru un brand renumit de echipamente outdoor, subliniind că este impresionat de determinarea și maturitatea ei.

„Sunt foarte mândru de parcursul ei. Și, chiar dacă mi-aș dori să o văd mai des, fericirea ei e mai importantă”, a declarat prezentatorul TV.

Ce relație are Cabral cu fiica sa cea mare

Deși locuiește la sute de kilometri distanță de familie, Inoke menține o relație apropiată cu părinții și frații săi.

Cabral și cea de-a doua sa soție, Andreea Ibacka, au doi copii, Namiko și Tiago, iar Inoke are o legătură specială cu aceștia.

„Toți trei sunt bine, vorbesc des prin videoconferință și ne vedem fizic ori de câte ori putem. Cumva e o distanță mare între București și Amsterdam… dar o facem foarte des să dispară”, a spus Andreea Ibacka într-un interviu anterior.

Ori de câte ori drumurile lor se intersectează, Cabral Ibacka și Inoke profită de fiecare moment împreună.

Prezentatorul a povestit cu entuziasm cum își petrec timpul în Olanda: „Luăm la rând parcurile de distracție din Olanda, biciclim de nebuni prin Amsterdam, ne plimbăm mult pe jos ori cu barca și… mâncăm toate ciudățeniile”.

