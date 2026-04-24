Shiloh Jolie, schimbare de look. Cum apare fiica Angelinei Jolie în clipul unei celebre artiste

Shiloh Jolie, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, a debutat ca dansatoare în videoclipul artistei Dayoung. Tânăra a apelat la o nouă schimbare de look îndrăzneață, luând prin surprindere întreaga lume.

Shiloh Jolie-Pitt, fiica celebrilor Angelina Jolie și Brad Pitt, continuă să surprindă prin transformările sale stilistice și prin alegerile de carieră. Recent, tânăra de 19 ani a fost fotografiată pe străzile din Los Angeles cu un look îndrăzneț și rebel, atrăgând atenția tuturor celor din jur. Cu părul brunet și un piercing în buză, Shiloh pare să își exprime personalitatea unică prin stil.

Recent, Shiloh a fost văzută în compania dansatoarei Keoni Rose, despre care circulă zvonuri că ar fi mai mult decât o prietenă. Cele două au fost surprinse ieșind dintr-un supermarket din Los Angeles, râzând și discutând relaxat, semn că se bucură de timpul petrecut împreună.

Fiica Angelinei Jolie, în videoclipul artistei Dayoung

Un alt motiv pentru care Shiloh se află din nou în lumina reflectoarelor este debutul său artistic în industria muzicală. Fiica Angelinei Jolie a apărut ca dansatoare în videoclipul piesei „What’s a Girl to Do”, semnată de artista K-pop Dayoung.

Shiloh, care folosește numele de scenă „Shi” în activitatea sa, a fost aleasă în urma unui casting deschis, fără ca producătorii să știe cine este cu adevărat.

„Îi place să danseze, dar nu caută atenție sau faimă”, a declarat o sursă apropiată producției.

În videoclip, Shiloh apare în aproape toate scenele, iar prestația ei a fost apreciată de echipa de producție. După finalizarea filmărilor, identitatea ei a fost dezvăluită, stârnind uimire printre cei implicați.

Echipa artistei Dayoung a confirmat că Shiloh Jolie a trecut prin același proces de selecție ca orice alt dansator, fiind aleasă exclusiv pe baza talentului său.

Sursă foto: Profimedia, Captură video

