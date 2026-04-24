Cristi Chivu, moment viral în Italia. Replica prin care ar fi confirmat relația secretă a Monicăi Bertini. „Voi avea probleme în vestiar!”

Cristi Chivu, antrenorul care scrie istorie pe banca tehnică a lui Inter Milano, a fost protagonistul unui moment care a făcut deliciul presei italiene imediat după calificarea echipei sale în finala Cupei Italiei.

Deși succesul sportiv este unul uriaș, românul în vârstă de 45 de ani a stârnit un val de reacții în Peninsulă din cauza unei glume care pare să fi dat de gol un secret bine păstrat în culisele clubului milanez.

Dialogul spumos devenit viral

În cadrul interviului de după meciul care a calificat-o pe Inter în Cupa Italiei, atmosfera s-a relaxat rapid, iar dialogul dintre Chivu și jurnalista Monica Bertini, vedeta postului Mediaset, a luat o întorsătură neașteptată.

În contextul în care în presa sportivă din Italia circulau de multă vreme zvonuri privind o legătură amoroasă între prezentatoare și Piero Ausilio, directorul sportiv al lui Inter, Chivu a oferit un răspuns care a alimentat imediat curiozitatea tuturor și a lăsat loc de interpretări.

Monica Bertini a încercat să preia controlul interviului printr-o avertizare glumeață la adresa antrenorului român. „Având în vedere că pari într-o formă foarte bună și faci glume cu Andrea și Federica… Vezi să nu faci glume despre mine că eu sunt cea care urmează să pună întrebările”, i-a spus aceasta lui Cristi Chivu. Replica antrenorului a venit instantaneu și a declanșat imediat speculațiile.

„Nu voi spune nimic despre tine, Monica. Nu pot să spun nimic pentru că apoi voi avea probleme în vestiar”, a replicat Chivu, lăsând să se înțeleagă că o glumă despre ea ar fi deranjat pe cineva cu autoritate directă asupra echipei.

— erclab_ilritorno (@erclab_tweet) April 21, 2026

Presa italiană nu a iertat momentul de neatenție

Publicația „Libero Quotidiano” nu a irosit ocazia și a titrat imediat despre incident, considerând că discreția pe care Ausilio și Bertini au încercat să o mențină a fost compromisă definitiv de sinceritatea antrenorului. „Poveste de dragoste între Monica Bertini și Ausilio? Chivu a făcut o gafă senzațională și a confirmat relația”, au notat jurnaliștii italieni, subliniind faptul că referirea la „problemele din vestiar” indică clar o conexiune între jurnalistă și structura de conducere a clubului.

Secretul lui „Johnny Stecchino” și atmosfera din studio

Pe lângă gafa legată de viața sentimentală a directorului sportiv, Cristi Chivu a mai oferit un moment de autenticitate, scoțând la iveală detalii din intimitatea vestiarului milanez. Acesta l-a salutat pe Andrea Ranocchia, prezent în studio, folosind o poreclă pe care publicul larg nu o cunoștea până în acel moment, provocând o stare de confuzie generală printre cei prezenți.

„Salut, Johnny”, a spus Chivu, lăsându-i pe toți fără replică până când a venit și explicația necesară. „Ce? Cum? Îi spuneam Johnny Stecchino în vestiar”, a adăugat antrenorul român. Misterul a fost elucidat chiar de fostul fotbalist, care a explicat cu zâmbetul pe buze originea apelativului inspirat dintr-o comedie celebră a anilor ’90. „De la Johnny Stecchino. Îmi spuneau așa pentru că eram foarte slab”, a punctat Ranocchia, confirmând atmosfera excelentă pe care Chivu reușește să o mențină în jurul echipei sale, chiar și în momentele de maximă presiune ale competiției.

