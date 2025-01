Cum a reacționat Cristi Chivu când a aflat că soției lui, Adelina Chivu, i s-a propus să prezinte X Factor România: „Foarte multă lume a fost surprinsă că am acceptat” / Exclusiv

Adelina Chivu ne-a oferit detalii exclusive din culisele celui mai nou sezon al emisiunii X Factor România, care are premiera duminică, 26 ianuarie, de la 20:00, la Antena 1. Fosta prezentatoare de știri sportive ne-a spus de ce nu a putut dormi după primele două zile de filmări, dar și cât de emoționată este să se revadă pe micul ecran pentru prima oară după 16 ani. Am aflat și cum a reacționat soțul ei, Cristi Chivu, când a aflat că i s-a propus să prezinte X Factor, dar și cum s-a înțeles cu Mihai Morar la filmări.

Adelina Chivu, detalii exclusive din culisele noului sezon X Factor România

Adelina Chivu (43 de ani) este dovada vie că o pauză, oricât ar fi ea de mare, nu este o scuză să nu te întorci la ceea ce iubești. Odată cu proiectul X Factor România, Adelina a ieșit complet din zona de confort, lucru pe care și l-a și dorit. Nu a fost ușor, dar a meritat cu vârf și îndesat. După ce și-a luat inima în dinți și și-a depășit frica de nou, prezentatoarea de la Antena 1 a descoperit magia și provocările divertismentului și ne-a făcut o serie de dezvăluiri fascinante despre revenirea sa pe micile ecrane. Am aflat dacă regretă sau nu că a așteptat atât de mulți ani să se întoarcă în televiziune, care i se pare cea mai mare provocare în rolul de gazdă TV, dar și cum s-a descurcat Cristi Chivu acasă în lipsa ei.

Te invităm să o descoperi pe Adelina Chivu dincolo de rolul de co-prezentatoare X Factor România, în interviul exclusiv de mai jos!

„Am filmat în mai multe etape, prima însă a fost ceva crunt.”

Bună, Adelina! În curând te vom revedea pe micul ecran, după o pauză de 16 ani de la televiziune. Cum au decurs filmările pentru tine? Ai avut emoții? Ai resimțit pauza sau ți-ai intrat în rolul de gazdă imediat?

A fost foarte greu pentru mine la început, eram total ieșită din ritm, iar genul acesta de produs de divertisment presupune foarte multă muncă. Am filmat în mai multe etape, prima însă a fost ceva crunt. Primele două nopți nu am putut să dorm. Aveam prea multă adrenalină de pe set și prea puține ore la dispoziție. În a doua etapă a fost mult mai bine, am început să mă relaxez și să mă bucur de experiență. Iar în a treia etapă, pot să spun că m-am super distrat, fix când îmi intrasem în mână s-au terminat filmările. (zâmbește)

Dar cred că e normal, după o perioadă atât de lungă de timp. Acum abia aștept să reîncepem. Per total a fost ok. Am vrut să ies din rutină și am reușit. Telespectatorii vor vedea nu numai niște concurenți fabuloși, care ies din zona lor de confort, ci și o co-prezentatoare care a făcut același lucru.

Citește și: Cât de greu a fost pentru Cristi și Adelina Chivu să-și crească fetele la Milano. „Am greșit de foarte multe ori.” Cum le-au ținut departe de droguri

„Cred că cea mai mare provocare este să menții un ritm constant.”

Care ți se pare cea mai mare provocare a unui prezentator de televiziune?

Cred că cea mai mare provocare este să menții un ritm constant, mai ales că vorbim de un show de divertisment. La știri nu trebuie să fii spontan, vesel, amuzant. Aici e diferit. Trebuie să știi să îți dozezi cumva energia în așa fel încât și după 14 ore de filmare, eventual cu pantofi cu toc în picioare, să fii capabil să zâmbești și să pari fresh. Crede-mă, nu e deloc ușor…

După această experiență, regreți că nu ai revenit mai devreme pe micile ecrane?

Eu în general nu am regrete. Trecutul nu poate fi schimbat și atunci nu are rost să mă mai gândesc la asta. Sunt sigură că această experiență acum 10 ani ar fi fost cu totul și cu totul altfel pentru mine. Acum sunt muuult mai relaxată pentru că nu am nimic de demonstrat. Pur și simplu am luat totul ca pe o provocare, nu ca pe ceva pe viață și pe moarte. Când eram mai tânără aveam alt gen de ambiții, acum sunt mult mai zen.

Citește și: Cum a trăit Adelina Chivu accidentarea gravă la cap a lui Cristi Chivu. „Avea o expresie a feței pe care eu n-am mai văzut-o niciodată la el.”

Cum s-au înțeles Adelina Chivu și Mihai Morar la filmări

Spune-ne câteva cuvinte despre relația de prietenie dintre tine și Mihai Morar? Cum s-a schimbat ea de când lucrați împreună și ce ai descoperit despre el datorită proiectului X Factor?

Pe Mihai îl știam din vedere, nu am avut niciodată o relație de prietenie până la acest proiect. Am avut ocazia să descopăr în Mihai un om foarte empatic, un bun ascultător și, nu în ultimul rând, o persoană amuzantă. Ne înțelegem foarte bine. Cred că pe viitor relația de prietenie dintre noi se va suda și mai bine pentru că avem foarte multe lucruri în comun. Chiar cu prima ocazie când ajung la București am decis să facem o cină împreună cu Gabriela, soția lui, Cristi și alți prieteni comuni. Legat de Mihai, pot spune că am nimerit cum nu se putea mai bine în acest proiect.

„Am fost crescută în spiritul acesta, vai ce zice lumea, și mi-a luat ceva timp să scap de această teamă.”

Ai emoții pentru când va începe emisiunea? Ai vreo teamă în legătură cu ce părere vor avea oamenii despre tine?

Am emoții mai mult pentru simplul fapt că nu am văzut absolut nimic. Va fi totul o surpriză și pentru mine, abia aștept. Cât despre părerea oamenilor despre mine, depinde la ce oameni te referi. Dacă acești oameni sunt oameni pe care îi cunosc și îmi sunt dragi, părerea lor este importantă pentru mine. Dacă nu, atunci e ca și cum nu ar exista.

Și eu am fost crescută în spiritul acesta, vai ce zice lumea, și mi-a luat ceva timp să scap de această teamă. Dar și când am scăpat, a fost un sentiment extrem de eliberator. M-a ajutat foarte mult și faptul că am trăit aproape 20 de ani în altă țară și am reușit să scap de această mentalitate. Eu sunt genul de persoană care nu ar da absolut niciodată și nimănui un mesaj urât pe social media. Cei care o fac, sunt alt gen de oameni, un gen cu care eu nu doresc să interacționez în niciun fel și ale căror cuvinte nu au absolut nicio valoare pentru mine.

Citește și: Emily Burghelea, detalii despre demisia în direct de la „Acces Direct” și despre relația actuală cu Mirela Vaida, după 4 ani. „Sub demnitatea umană să faci așa ceva. Mi-a fost extraordinar de frică.” / EXCLUSIV

Reacția lui Cristi Chivu când a aflat că Adelinei i s-a propus să prezinte X Factor

Știm deja că fiicele tale sunt foarte mândre de tine, dar soțul tău cum a reacționat atunci când a aflat că ți s-a propus să prezinți X Factor?

Soțul meu a aflat primul. El a fost cel care a insistat foarte mult să accept. Eu am cerut câteva zile să mă gândesc dacă ar putea fi posibil să fac asta, timp în care el a stat pe capul meu să merg și să fac ceva pentru mine, să am această experiență. N-am avut scăpare, dar să știi că și eu eram curioasă cum ar fi. Cred că foarte multă lume a fost surprinsă că am acceptat și asta mi s-a părut o provocare și mai mare.

Cum s-a descurcat fostul jucător de fotbal singur cu fetele lor, Natalia și Anastasia

Cum s-a descurcat Cristi acasă în lipsa ta? Ți-a spus că i-ai lipsit?

S-a descurcat de minune, nici nu avea cum altfel, mai ales că fetele sunt două domnișoare acum și e mai mare dragul să petreci timp cu ele. Nu mi-a spus că i-am lipsit, dar mi-am dat eu seama pentru că nu îmi mai dădea drumul din brațe de câte ori ajungeam acasă. (râde) Mă aștepta cu masa pusă, un pahar de vin și îmi punea un milion de întrebări. Noi până acum am stat despărțiți din cauza proiectelor lui profesionale. Acum a fost invers și a fost un exercițiu bun.

Adelina și Cristi Chivu sunt căsătoriți din anul 2008 și împreună au două fiice, Natalia, care va împlini 16 ani în luna februarie, și Anastasia, care a împlinit 14 ani în noiembrie 2024.

Foto: Antena 1; Instagram

Urmărește-ne pe Google News