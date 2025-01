Emily Burghelea, detalii despre demisia în direct de la „Acces Direct” și despre relația actuală cu Mirela Vaida, după 4 ani: „Sub demnitatea umană să faci așa ceva. Mi-a fost extraordinar de frică” / EXCLUSIV

Emily Burghelea, cunoscută pentru energia sa contagioasă și stilul direct, ne-a oferit detalii explozive despre plecarea sa din emisiunea „Acces Direct” și despre relația pe care o are, în prezent, cu Mirela Vaida, după patru ani de la demisia din direct. Invitată în cadrul emisiunii „Fresh by Unica”, Emily a vorbit deschis despre experiențele trăite pe platourile de filmare, controversele care au marcat acea perioadă, dar şi impactul asupra carierei sale.

Emily Burghelea, despre demisia în direct de la „Acces Direct”, după patru ani

Emily Burghelea ne-a explicat că intrarea în lumea televiziunii a fost un vis devenit realitate, dar circumstanțele care au dus la decizia radicală de a demisiona în direct au fost imposibil de ignorat.

„Fiind visul meu, am fost extrem de fericită să-l trăiesc, cumva. Aveam aceste apariții în direct, iar pentru mine era o provocare să fac față live-urilor, să reușesc să gestionez toate situațiile care apăreau în timpul lor. A fost o experiență foarte interesantă până la un anumit punct”, ne-a mărturisit Emily.

„Prezentatoarea Unica.ro: Ai fost în centrul unei controverse în acea perioadă. Acum, uitându-te în urmă, că a trecut ceva timp, ai schimba ceva din lucrurile pe care le-ai făcut?

Emily Burghelea: Da. Nu m-aș mai duce la acel casting”

Totuși, atmosfera de lucru s-a schimbat dramatic atunci când Emily a descoperit detalii tulburătoare despre situația unei invitate permanente a emisiunii. Mai precis despre Veronica Stegaru, cunoscută sub numele de „Vulpiţa”, care ar fi fost agresată încontinuu de partenerul acesteia, Viorel.

Cei doi au format un cuplu care a fost făcut celebru de Antena 1 prin controversele din relaţia lor.

„Erau lucruri care se întâmplau de ceva timp. O invitată permanentă era agresată de soțul ei. Ei știau asta, dar, pentru a putea continua, cumva încercau să minimizeze și să acopere. Nu am fost de acord cu treaba asta”, ne-a mai povestit Emily.

„Sub demnitatea umană să faci aşa ceva”

Pe 15 iunie 2020, Emily Burghelea și-a dat demisia în direct, moment care a ținut prima pagină a ziarelor pentru mult timp. Decizia sa a venit ca urmare a refuzului de a tăcea în fața abuzurilor.

„Le-am spus că nu sunt de acord cu asta și că este sub demnitatea umană să faci așa ceva. Dacă nu spui nimic, practic, ești parte din problemă. Mă bucur că am trecut prin experiența asta, dar și că am avut curajul să spun lucrurilor pe nume. Mi-a fost extraordinar de frică în momentul în care am spus, în direct, că demisionez. Dar a fost o eliberare”, ne-a mărturisit fosta asistentă TV la Fresh by Unica

„Prezentatoare Unica.ro: Cine te-a susținut în acele momente?

Emily Burghelea: Dumnezeu. Eram practic singură împotriva lor. Ei erau mulți”

„Nu regret nicio secundă că mi-am dat demisia. Visul meu era să lucrez în televiziune. Îmi plăcea foarte mult. Țin minte că am avut momente frumoase și acolo, când aduceam Bravo, ai stil! la acțiuni – făceam ținute interesante din tot felul de materiale, cum ar fi saci de gunoi sau cârpe. Îmi plăcea să fiu creativă”, a mai spus Emily.

Emily a vorbit şi despre reacțiile mixte care au urmat acestui moment.

„La doar câteva zile după ce mi-am dat demisia, s-a întâmplat un incident: un telefon a fost aruncat dintr-o parte în alta, ținta fiind o femeie. Nu aveai cum să închizi ochii la așa ceva. Cred că oamenii au înteles. Foarte mulți au fost de partea mea și au rezonat cu decizia mea. Am avut curaj, dar consider că am făcut ce era firesc să fac”, a mai spus Emily.

Ce relaţie există acum între Emily Burghelea şi Mirela Vaida

Un subiect de mare interes pentru multă lume este relația dintre Emily Burghelea și Mirela Vaida. Potrivit declarațiilor făcute de fosta asistenă TV, cele două nu mai păstrează legătura.

„Nu sunt într-o relație cu Mirela Vaida. Pe lângă niște amenințări care s-au întâmplat atunci, în direct, pentru că au fost foarte supărați că am vorbit despre ce se petrecea acolo – mai exact, despre violența domestică. Ei erau mulți. Eram practic singură împotriva lor”, a declarat Emily Burghelea.

Emily Burghelea, despre diferenţele dintre „Acces Direct” şi „Vorbeşte Lumea”

Astăzi, Emily Burghelea face parte din echipa emisiunii „Vorbește Lumea” de la ProTV, unde are o rubrică de parenting, iar diferențele dintre cele două experiențe sunt evidente, potrivit declaraţiilor făcute de ea.

„Vorbește Lumea este cu totul altceva. Echipa, oamenii, energia – totul este extraordinar de plăcut. Atmosfera este minunată, iar eu merg la filmări cu multă dragoste. Sufletul meu este, cu siguranță, mai împăcat în echipa de la ProTV. Ei sunt ca o familie pentru mine, iar atmosfera este incomparabilă”, a declarat vedeta.

Deși plecarea de la „Acces Direct” a fost un moment dificil, Emily Burghelea ne-a mărturisit că este recunoscătoare pentru curajul de a lua acea decizie.

„Mă bucur că am trecut prin această experiență, dar și că am avut curajul să spun lucrurilor pe nume”, a concluzionat aceasta.

