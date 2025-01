De ce a fost Emily Burghelea nevoită să retrăiască accidentul grav din Mauritius: „A fost groaznic. Mi-a fost frică să mă urc în mașină” / EXCLUSIV

Emily Burghelea a fost invitată la Fresh by Unica, unde ne-a povestit deschis despre trauma pe care a trăit-o în urma accidentului terifiant din Mauritius și despre modul în care a reușit să se împace cu această experiență marcantă. Cu emoție în glas, prezentatoarea TV ne-a vorbit despre momentele dificile pe care le-a depășit pentru a-și recăpăta curajul și liniștea interioară.

„Mi-am văzut moartea cu ochii”

Emily Burghelea a trecut printr-un moment cumplit în viața sa, după ce a fost implicată într-un grav accident de mașină în Mauritius. Vedeta povestește că și-a văzut moartea cu ochii și că acest episod i-a lăsat răni adânci, atât fizice, cât și emoționale.

„Nu știu dacă am trecut complet peste cele întâmplate, pentru că, uite, și acum, vorbind despre asta, mă emoționez. Este normal, pentru că mi-am văzut moartea cu ochii, la propriu”, ne-a spus Emily Burghelea la Fresh by Unica, vizibil afectată de amintirea acelui moment critic.

Accidentul din Mauritius a fost o experiență care i-a schimbat viața și percepția asupra siguranței, lăsând urme adânci în sufletul ei.

Chiar dacă acum spune că este bine și că a reușit să-și recapete o parte din liniște, prezentatoarea TV a mărturisit că încă mai are temeri, mai ales când vine vorba de a depăși vehicule mari pe drum.

„Mi-e foarte frică să depășesc, mai ales tirurile. Mi-a fost frică să mă urc în mașină, dar acum pot să conduc și pot să stau în dreapta fără să mai simt atât de multă frică”, a mai spus Emily.

De ce a fost nevoită Emily Burghelea să retrăiască accidentul

Pentru a-și înfrunta trauma, Emily a apelat la ajutorul unui terapeut, care i-a recomandat să retrăiască momentul accidentului într-un alt context. Această metodă, deși extrem de dificilă, a ajutat-o să-și împace fricile.

„Retrăiam momentul și mi se părea că urmează să facem accident în fiecare secundă. Dar am făcut terapie și m-am vindecat într-o proporție destul de mare, aș putea spune. Pentru că puteam să fiu mult mai rău, mult mai rău. Cu siguranță. Terapeutul chiar mi-a recomandat să repet experiența și să plec într-o călătorie, să merg într-o mașină, pe același loc, în spate, de la aeroport la hotel și de la hotel la aeroport, așa cum s-a întâmplat, de altfel, accidentul”, ne-a mai explicat ea.

Recomandarea terapeutului a fost să refacă drumul din ziua accidentului, dar într-o locație diferită. Astfel, Emily a ales Marbella, o destinație apropiată, unde a petrecut câteva zile pentru a-și confrunta trauma.

„A trebuit să plec singură, fără familie, exact așa cum am pățit în accident. Eram doar eu cu nașa mea în mașină. Mulțumesc lui Dumnezeu! Asta nu este o glumă și chiar îi mulțumesc din toată inima că am fost doar eu cu nașa în mașină. Putea să fie mai rău. Puteau să fie copiii mei, putea să fie băiețelul ei, puteam să fim într-o altă formulă. Pur și simplu, Dumnezeu ne-a salvat”, a povestit ea.

În Marbella, Emily a refăcut traseul care, odinioară, i-a provocat atât de multă durere.

„Drumul era tot așa, de aproximativ o oră. Exact cât era și în Mauritius, de la hotelul la care am fost cazată până la aeroport. Am fost cazată la un hotel și am repetat această experiență. A fost foarte interesant”, a relatat Emily.

De data aceasta, în locul nașei care a fost alături de ea în accident, a avut alături o prietenă apropiată. Din păcate, nașa sa nu a putut să participe la această călătorie, fiind imobilizată la pat din cauza unor complicații medicale.

„Este foarte important să ne uităm în ochii fricii și să-i spunem: ‘Știi ceva? Sunt mai puternică decât tine.’ Poți să te înfrunți cu frica și asta ajută extraordinar de mult”, a adăugat Emily.

Emily Burghelea, susţinută emoţional de prieteni şi familie

Emily Burghelea a subliniat importanța susținerii emoționale pe care a primit-o de la familie, prieteni și comunitatea de pe Instagram.

„Susținerea lui Andrei, a familiei mele, dar și a oamenilor de pe Instagram, care m-au întrebat prin ce am trecut și care au fost alături de mine cu sufletul, s-a simțit. Este extraordinar cât de ușor se poate transmite energia, atât cea pozitivă, cât și cea negativă. Când te gândești la un om și îi transmiți gânduri bune, acele gânduri, de cele mai multe ori, ajung la omul respectiv, mai ales dacă este receptiv. Și chiar m-au ajutat să mă vindec. Și am trecut cu bine peste o chestie foarte gravă, peste o chestie care putea fi fatală”, a spus Emily.

Emily a ținut sa precizeze că aceste gânduri bune, transmise cu sinceritate, au contribuit enorm la procesul său de vindecare.

„Este foarte bine să ne înfruntăm fricile ca să putem să scăpăm de ele. Mulțumesc, Dumnezeu, că am trecut peste și că sunt vie și nevătămată. Mulțumesc, Dumnezeu! Am încheiat acest capitol. Sper să ne păzească și să ne ajute în continuare să depășim, cu zâmbetul pe buze, orice obstacol apare în cale, oricât de dificil ar fi acesta”, a încheiat Emily Burghelea.

