Cu ce probleme se confruntă Emily Burghelea, însărcinată cu al treilea copil: „Am stat la pat zile întregi”

Emily Burghelea anunțat, la începutul lunii martie, că este însărcinată cu al treilea copil. Totuși, vedeta, însărcinată în 13 săptămâni, a trecut prin momente cumplite recent și a ajuns pe mâna medicilor.

Cu ce probleme se confruntă Emily Burghelea, însărcinată cu al treilea copil

La începutul lunii martie, Emily Burghelea (26 de ani) a anunțat, în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, că este însărcinată a treia oară. De asemenea, a postat și o serie de imagini emoționante pe rețelele sociale, iar la descriere a scris: „Sunt însărcinată!? Pentru noi, aceasta este cea mai mare binecuvântare, o poveste de iubire care prinde viață din nou, mai frumoasă ca niciodată!!!”.

Însă, duminică seară, Emily Burghelea a început să se simtă rău și să sângereze, motiv pentru care s-a prezentat de urgență la medic. Însărcinată în 13 săptămâni, acesteia i s-au făcut mai multe investigații, iar medicii au descoperit că o parte din placentă este desprinsă.

„Din câte am înțeles, o bucățică din placentă este puțin desprinsă și am nevoie de progesteron să îmi treacă și să stau în pat câteva zile, dar mă frământă o grămadă de gânduri. De aseară sunt pe altă lume”, a povestit Emily, speriată, pe Instagram.

Contactată telefonic, tânara a mărturisit că a trecut prin momente cumplite, s-a speriat foarte tare în momentul în care a văzut că pierde sânge. Totuși, se pare că tratamentul pe care i l-au recomandat medicul dă roade și a început să se simtă mai bine.

„Am fost foarte rău, zilele acestea! M-am speriat groaznic, am avut sângerări. Dar acum a trecut! Medicul mi-a explicat că e relativ normal și că două din trei femei au astfel de sângerări. Dar, eu nu am avut niciodată sângerări în sarcină. La mine a fost șocul emoțional foarte mare. Am stat la pat trei zile întregi și am luat Progesteron la 8 ore”, a declarat Emily Burghelea, în exclusivitate pentru Click!

Cum a anunțat Emily Burghelea că este însărcinată a treia oară

Fosta concurentă de la Bravo, ai Stil! a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil la Pro TV, unde a fost invitată alături de mama ei.

„Cred că aș putea să vă spun data concepției. Andrei s-a bucurat foarte tare. A fost o surpriză cumva!(…) Abia aștept să îi văd privirea mamei soacre, nu știa nimeni, nimeni, nimeni! (…) Mă simt hormonală. Imediat după ce am aflat, am dormit două săptămâni. Mi-a dat Dumnezeu o sarcină ușoară!” – a spus ea la Pro TV.

