Este sau nu Claudia Pătrășcanu într-o relație nouă, după divorţul de Gabi Bădălău: „Viaţa mea nu depinde de acest bărbat. Pot şi fără el oricând” / EXCLUSIV

Claudia Pătrășcanu a fost invitată la Fresh by Unica, unde a vorbit deschis despre viața ei de după divorțul de Gabi Bădălău și despre cum își vede acum viitorul amoros. După ce au circulat zvonuri legate de o posibilă relație nouă a artistei, aceasta a clarificat lucrurile, făcând unele dezvăluiri surprinzătoare despre relațiile și prioritățile sale actuale.

Este sau nu Claudia Pătrășcanu într-o relație nouă

După ce a lansat piesa „Te iubesc”, au apărut multe speculaţii conform cărora Claudia Pătrăşcanu iubeşte din nou. Artista a negat zvonurile şi a explicat că liniştea din viața ei nu depinde de prezența unui bărbat. Chiar dacă a trecut printr-o perioadă dificilă, cu un divorț dureros şi controversat, aceasta a mărturisit că a învățat să-și poarte de grijă singură și că nu simte că ar avea nevoie de un partener pentru a se simți împlinită.

„Ce crezi că poate să facă un bărbat în plus de cât fac eu în casă? Am învățat să mă iubesc atât de mult și să ies din fiecare situație. Eu nu le numesc probleme. Singură, singură, cu rugăciuni multe și nu am nevoie neapărat de să fie acolo un bărbat pentru mine să mă salveze din nu știu ce. La mine nu funcționează viața așa. Eu pot și fără un bărbat. Pot și fără el oricând. Adică poate să fie acum un bărbat și peste ceva timp să nu mai fie. Eu tot pot. Viața mea nu depinde de acest bărbat. Niciodată. Nu. Mă gândesc dacă n-ar fi, ce fac. S-a întâmplat să nu mai fiu căsătorită, să divorțez și să îmi iau viața în mâini”, a spus Claudia Pătrăşcanu la Fresh by Unica.

Care este idealul de bărbat al Claudiei Pătrășcanu

Artista a vorbit și despre cum ar trebui să fie bărbatul ideal din viața ei. Cu toate că deocamdată nu este pregătită de o relaţie viitoare, nu exclude posibilitatea de a avea alături un partener, astfel că aceasta a mărturisit ca este esențial ca partenerul să o accepte așa cum este, cu tot ce presupune viața ei actuală.

„În primul rând acum trebuie cumva să mă accepte și să accepte ideea că eu nu sunt singură, că eu am doi copii. E un pic mai dificilă situația asta, eu o știu și o înțeleg, doar că nu este nimic imposibil. Cum ar trebui să fie el, nu știu, așa cum simte el, nu trebuie să facă ceva ieșit din comun. Eu îl simt imediat. Doar că trebuie să și dau voie. Eu nu prea dau voie să cunosc, să simt oamenii. A fost o perioadă foarte grea din viața mea când m-am retras și am vrut să fac alte lucruri, priorități în viața mea multe, copii, să mă stabilesc, să am o casă, să scot melodii, să muncesc.

Adică sunt alte priorități și atunci cumva mintea mea nu a fugit către iubire. Având și un divorț mai dificil, n-am avut timp. Dar eu sunt convinsă că Dumnezeu îți pregătește când știe El. Eu nu forțez lucrurile. Nu caut asta acum. Nu spun, Doamne, Doamne, dă-mi iubire, Doamne, Doamne, nu fac d-astea acasă. Nu. E cel lui Dumnezeu să mă țină tot timpul cu picioarele pe pământ, să fiu aceeași Claudia, să-l iubesc în continuare pe Dumnezeu. Toate vin când știe El și când vrea, nu când vrem noi”, a mai spus Claudia Pătrăşcanu la Fresh by Unica.

