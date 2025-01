Claudia Pătrăşcanu, amănunte despre relaţia cu Liviu Vârciu: „Când ajungi să ai şi sentimente legate de cealaltă persoană, parcă se strică și prietenia, se strică tot” / EXCLUSIV

Claudia Pătrăşcanu a fost invitată la Fresh by Unica unde şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre perioada prin care trece, atât din punct de vedere personal, cât şi profesional. Artista ne-a oferit detalii exclusive şi despre relaţia cu Liviu Vârciu pe care a avut-o în adolescenţă. Acesta a fost unul dintre subiectele mult așteptate de fanii celor doi artiști, care au trăit o poveste de iubire în tinerețe. După ani de la despărțire, vedeta a vorbit deschis despre cum a evoluat relația lor, dar şi ce anume a dus la despărţire.

Claudia Pătrăşcanu, amănunte despre relaţia cu Liviu Vârciu

Deși Liviu Vârciu a declarat de mai multe ori că artista Claudia Pătrășcanu a fost prima sa iubire, cei doi nu au avut parte de o relație de lungă durată. Potrivit mărturisirilor făcute de vedetă la Fresh by Unica, cei doi s-au cunoscut încă din copilărie, părinții lor fiind buni prieteni.

De-a lungul anilor, s-au împrietenit și, la un moment dat, au început să simtă mai mult decât o legătură de prietenie. Cu toate acestea, Claudia Pătrăşcanu a subliniat faptul că relația lor nu a fost nimic mai mult decât o simplă poveste de tinerețe.

„Prima lui dragoste, cred că atunci, așa în copilărie. Că și eu pot să spun la același lucru. Tot în copilărie s-a întâmplat. Și mai ales că părinții noștri, și ai mei și ai lui, ne voiau împreună. Adică vedeau lucrurile astea. Vai, o să fiți împreună, vai, frumoși amândoi. Da, mă rog, tatăl meu l-a învățat pe Liviu să cânte la acordeon. Da, a fost așa, nu știu, e de domeniul trecutului. Nu cred că s-a înfiripat nimic în America, pentru că noi eram prieteni. Copilăream, ne zbenguiam în cartierul ăla.

Liviu mai venea, mai făcea niște serenade pe la balcon, pe la geam. Mama era aia cu „dute-mă de aici, lasă-o, mă, că doarme. Pleacă-mă de aici, mergi la școală sau nu știu”. Venea şi zicea „Săru’mâna, tanti Doina, Săru’mâna, tanti Doina, vă rog”. Îmi mai arunca bileţele. Oricum, acum doar ne amintim, Liviu știe de glumă, până la urmă este și regizor, este și actor. ”, ne-a povestit Claudia Pătrăşcanu la Fresh by Unica.

De ce s-au despărţit Claudia Pătrăşcanu şi Liviu Vârciu

Claudia Pătrăşcanu a fost clară în privința motivului despărțirii dintre ea și Liviu Vârciu. Chiar dacă la un moment dat au avut sentimente unul pentru celălalt, ea consideră că, în momentul în care ajungi să ai sentimente pentru o persoană cu care ai o relație de prietenie, aceasta se poate strica.

„Eu mi-aș dori să fi rămas doar prieteni, așa, știi, de familie. În momentul în care ajungi, nu știu, să și ai sentimente legate așa de cealaltă persoană, parcă se strică și prietenia, se strică tot. Și de-a lungul vieții am învățat. Toți amicii cu care eram amici de cartier și mă și plăceau, în același timp s-au apucat și de muzică pentru mine. N-am mai, nu știu, n-am mai vrut. Nu, am vrut să rămân într-o relație de prietenie. Asta se întâmplă și acum când eu am foarte mulți prieteni, bărbați, și sunt ani de zile. Nu, n-am vrut să scric prietenia, prietenia cu ei, ca să ce? Nu, și pentru chestia asta mă respectă. Și eu îi respect pentru că au înțeles”, ne-a spus Claudia Pătrăşcanu, în exclusivitate.

În ciuda faptului că între ei a existat o poveste de iubire, Claudia Pătrăşcanu susține că, în prezent, există un respect mutual între ea și Liviu Vârciu. Chiar dacă nu au mai continuat ca parteneri, amândoi au rămas respectuoși și au înțeles că este mai bine așa.

„Da, era mai bine să fi rămas prieteni, oricum am avut un respect deosebit pentru familia lui Liviu și acum am un respect pentru el și pentru familia lui. Sper să-i fie bine, e fericit, asta este cel mai important”, a subliniat Claudia Pătrășcanu.

Liviu Vârciu a spus de multe ori că, pentru el, Claudia va rămâne prima dragoste, iar acest lucru i-a făcut pe fani să se întrebe ce s-a întâmplat între ei. Claudia, însă, pare să fi închis acest capitol din viața sa fără regrete și cu mult respect față de ceea ce au trăit în trecut.

