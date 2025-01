Rodica Bădălău, dezvăluiri neașteptate despre Claudia Pătrășcanu, după ce a dat-o în judecată. „Nu am vrut să fiu aici! Am iubit-o extrem de mult!” Ce spune despre fosta ei noră

Claudia Pătrășcanu și fosta ei soacră, Rodica Bădălău, s-au întâlnit la Judecătoria Constanța la sfârșitul săptămânii trecute, într-un proces deschis în aprilie 2024. Mama lui Gabi Bădălău i-a deschis un dosar penal cântăreței, cerându-i daune morale de peste mii de euro.

Claudia Pătrășcanu și fosta ei soacră, față în față în instanță

Claudia Pătrășcanu (45 de ani) și Gabi Bădălău (36 de ani) sunt la cuțite de mulți ani, după divorțul din 2019. Cei doi luptă pentru custodia celor doi băieți pe care îi au – Nicholas și Gabriel. De-a lungul anilor, între cântăreață și afacerist au existat mai multe scandaluri și tensiuni legate, mai ales, domiciliul copiilor și de programul de vizită. Mama lui Gabi, Rodica Bădălău, a dat-o și ea în judecată pe Claudia, susținând că artista ar fi înregistrat-o cât timp copiii erau în casa familiei Bădălău.

Rodica a intentat în primăvara anului trecut un proces în care a cerut daune de 10.000 de euro. Pe 17 ianuarie, Claudia Pătrășcanu și fosta ei soacră s-au întâlnit la proces, iar artista a făcut atunci câteva declarații despre situația în care se află.

„Fosta soacră vrea bani de la mine. Au fost ani grei de procese, nu știu ce mai vor de la mine. Din partea mea a venit propunerea de a ne înțelege. (…) Nu știu ce se va întâmpla, care va fi decizia, dar îmi doresc să ajungem să ne înțelegem și măcar să ne respectăm, chiar și de la distanță, că noi nu mai suntem, practic, o familie, dar ne leagă acești doi copii pe viață!”, a declarat artista, citată de ziarulconstanța.ro.

Rodica Bădălău rupe tăcerea despre Claudia Pătășcanu





După ieșirea din sala de judecată și Rodica Bădălău a vorbit despre motivul pentru care a dat-o în judecată pe fosta ei noră, spunând că regretă că s-a ajuns la un conflict între ele.

„Îmi pare rău pentru inconsecvența Claudiei. Mi-aș fi dorit să fi spus lucrul acesta și acum 6 ani, când a început mizeria asta. Nu am vrut să fiu aici, nu-mi stă în caracter. Am iubit-o extrem de mult pe Claudia. Am acuzat-o că a pus pe rețelele de socializare discuția pe care am avut-o în casă la mine. Am cerut despăgubiri financiare… de 41 de ani sunt învățătoare, noi muncim temeinic și serios.

Știu cum se câștigă un ban. Dacă ei i s-a părut că mi s-au cuvenit lucruri, îmi pare rău. Voiam să o fac să se simtă cum muncește pentru niște bani pe care-i dă cuiva care nu-i merită”, a spus mama lui Gabi Bădălău, potrivit Antena Stars.

Întrebată dacă ar fi fost mai bine ca băieții Nicholas și Gabriel să rămână în grija lui Gabi Bădălău după divorțul de Claudia, Rodica Bădălău a spus că nu, considerând că este firesc ca minorii să fie în grija mamei.

„Nu, Doamne ferește! Niciodată nu am susținut acest lucru! Ne-am fi dorit să fim cu copiii noi, dar este normal ca copiii să crească la mamă. Cum ar fi fost să ne apucăm ca nebunii să ce? Să luam noi copiii? Copiii trebuie să crească cu mama!” – a adăugat fosta soacră a Claudiei Pătrășcanu.

