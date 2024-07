Ce pensie alimentară le plătește Gabi Bădălău copiilor lui și ai Claudiei Pătrășcanu. Afaceristul a dezvăluit de câte ori a înșelat-o pe Bianca Drăgușanu

Gabi Bădălău (36 ani) a dezvăluit de câte ori a înșelat-o pe Bianca Drăgușanu și a vorbit și despre pensia alimentară pe care le-a plătește copiilor pe care îi are cu Claudia Pătrășcanu. Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, omul de afaceri a vorbit deschis despre cele mai controversate subiecte din viața lui.

Ce pensie alimentară le plătește Gabi Bădălău copiilor lui

După ce Claudia Pătrășcanu a dezvăluit că are nevoie de 3.000 – 4.000 euro lunar pentru întreținerea celor doi băieți pe care îi are cu Gabi Bădălău, omul de afaceri a precizat că el este cel care se ocupă financiar de toate necesitățile lor.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Bădălău a negat acuzațiile fostei lui soții care a declarat la un moment dat că acesta uită să îi plătească pensia alimentară, care oricum este una insuficientă.

„Să știți că, chiar la ultimul termen de instanță, am depus extrasele din care reies sumele de bani virate Claudiei. (…) M-am săturat de toate acuzele ei nefondate, de toate jignirile ei, de toate problemele pe care mi le-a făcut și încerc să mă focusez doar pe creșterea și educația copiilor. Eu mă ocup de tot ce înseamnă parte financiară, copii. Eu Claudiei îi ofer foarte mulți bani pentru copii sau pentru nevoile lor”, a afirmat Gabi Bădălău, după ce a fost întrebat câți baniu le dă lunar copiilor săi.

Asta după ce, în trecut, Gabi Bădălău spunea că a îndemnat-o pe Claudia Pătrășcanu să își aleagă o casă în București pe care să o plătească el, pentru a fi aproape de copii.

„I-am zis Claudiei să își aleagă la București o casă de 200 de mii de euro, o mobilez, o iau pe numele ei, dar să nu o vândă. Plătesc eu bine, școlile copiilor, îi iau mașină, îi dau și niște bani de cheltuială. Eu îi susțin financiar și pe Claudia și pe copii, nu le lipsește nimic”, spunea omul de afaceri în urmă cu ceva timp.

Gabi Bădălău, despre căsnicia cu Claudia Pătrășcanu

Întrebat de Denise Rifai dacă Claudia Pătrășcanu a fost o soție bună, acesta a explicat și cum au apărut problemele dintre ei și cum au ajuns la divorț.

„Problemele cred că au apărut pentru că nu ne-am cunoscut ca prieteni, ca oameni și am ars anumite etape. Într-o lună era gravidă. Nu, nu a fost o soție bună. Eu am petrecut mult cu copiii. Da, i-am greșit, am avut o relație extraconjugala. Când mi-am dat seama că am sărit calul și îmi afectează relația, m-am dus la Claudia și i-am zis să mă ierte. Dar ea a preferat circul. Am avut probleme de la început, nu ne-am înțeles. Problemele au început când am avut relația extraconjugală care a dus la divorț”, a afirmat el.

De asemenea, Gabi Bădălău a precizat că nu și-a dat niciodată copiii afară din casă, ci fosta lui soție a decis să plece.

„Eu nu mi-am dat copiii niciodată afară din casă, cel mai de preț lucru pentru mine sunt copiii. Eu trăiesc pentru a le oferi un viitor stabil și frumos copiilor mei. Decizia de a pleca din casă a fost a Claudiei, eu niciodată nu am dat-o afară din casă. Înainte să plece, ea a pus pe Facebook acel mesaj pe Facebook. Cred cu certitudine, ea e genul de persoană care trăiește din atenția mass-mediei. (…) A plecat cu surle și trâmbițe. Cred că a avut un plan, a sunat la poliție, a plecat cu 100 de lei. Nu am dat-o afară, nu am vrut să mă despart de ea. A fost decizia ei și am ajuns la divorț. Eu am fost sincer cu ea, i-am zis de relația mea extraconjugală și i-am zis că nu vreau să îmi pierd familia. Ea a început cu mesaje lacrimogene și făcea un circ permanent, acum 5 ani zic. Și azi e în filmul acela, de teroare”, a mai spus Gabi Bădălău.

De câte ori a înșelat-o afaceristul pe Bianca Drăgușanu

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu trăiesc de câțiva ani o poveste de dragoste cu urcâșuri și coborâșuri. S-au despărțit și împăcat de mai multe ori și s-au acuzat de infidelitate. Acum, bărbatul a recunoscut că și-a înșelat iubita de câteva ori, dar a precizat că el și vedeta încă au o relație specială.

„Eu și Bianca, nu-i niciun secret pentru nimeni, avem o relație tensionată, frumoasă, aprinsă, și cu bune și cu rele. Din prisma faptului că ea e una dintre cele mai mediatizate persoane feminine din România, mă duce și pe mine să fiu în lumina reflectoarelor, respectiv presa să pună accent și să fie atentă pe relația dintre noi. Într-adevăr, avem o relație cu suișuri, cu coborâșuri, ne certăm, ne împăcăm. Am mai cîlcat strâmb de câteva ori, nu știu să vă spun, de trei, de cinci, de două ori”, a precizat el.

Deși s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni, iar Gabi Bădălău a apărut la un eveniment monden la brațul unei alte femei, în urmă cu câteva zile omul de afaceri și Bianca Drăgușanu au apărut din nou împreună. Ce doi nu au confirmat încă împăcarea.

