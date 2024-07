Ștefan Floroaica a explicat de ce el și Sânziana Negru au aruncat punga cu alimente la gunoi. Reacția Lidl și a vedetelor: „Mâncarea este sfântă”

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au ajuns în centrul unui scandal, după ce au promovat produse Lidl, pe care le-au aruncat ulterior la gunoi. Actorul a explicat într-un clip distribuit pe rețelele de socializare de ce a făcut acest lucru. De asemenea, Lidl și-a exprimat poziția în urma acestui incident și spune că va revizui colaborarea cu influencerița.

Ștefan Floroaica și Sânziana Negru au aruncat la gunoi produsele Lidl promovate

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au mers la Electric Castle în acest weekend, moment în care au filmat un clip de promovare a unor produse de la Lidl. După ce au terminat filmarea și au publicat-o pe rețelele de socializare, cei doi au aruncat la gunoi punga cu alimente. Gestul lor a fost surprins de un internaut, Avram Grigore, care a și făcut o poză alimentelor care se aflau în coșul de gunoi.

„Eram aseară la Electric și în toată aglomerația și în toți oamenii ăia vezi și oameni cunoscuți, oameni care sunt prezenți pe internet. În toată marea de oameni i-am văzut pe acești doi indivizi. (…) Oamenii mei filmau pe acolo nu știu ce, au făcut ceva unboxing, arătau produse, aveau o ditamai plasa de produse din magazinul respectiv. Efectiv oamenii au terminat de filmat, s-au dus cu punga, ea, că ea e mai importantă un pic (…) și a aruncat-o la gunoi. (…) Eu m-am dus cu prietenii mei la gunoi ca să fiu sigur că erau produse, efectiv produsele pe care le-au filmat. Eu înțeleg că nu ai unde să le iei cu tine, dar ieșeai afară, în față, la festival, și dădeai punga la o doamnă care vindea porumb”, a afirmat Avram Grigore pe social media.

Cum a explicat Ștefan Floroaica gestul făcut

La scurt timp după ce au apărut în mediul online imaginile cu punga plină de alimente aruncată la gunoi, Ștefan Floroaica a postat un clip pe pagina sa de Instagram, alături de mesajul „Ne pare rău”.

Actorul a precizat că Sânziana Negru nu are nicio vină, că el este cel care a decis să le arunce întrucât au fost plimbate foarte mult prin soare și nu ar mai fi fost bune.

„Aveam de făcut un material pentru un brand, nu-l mai precizez pentru că ne e ruşine de situaţia creată, (….) ideea era ca Sânziana să cumpere 10 produse, iar eu să le identific. Eu m-am raportat la aceste produse ca fiind, cum să spun, care să ne ajute să facem materialul acesta video. Deci cumva le-am văzut cu scop de a crea acel video, cumva ne câştigăm pâinea din treaba asta, nu e un secret. Ne-am concentrat să facem cât mai bine acel material. După ce am terminat de filmat acel material, eu am luat punga şi am aruncat-o la gunoi. Produsele acelea care erau în pungă, multe dintre ele, au fost fâţâite, duse de colo, colo, în soare şi aşa mai departe, pentru că am filmat în mai multe locuri, că nu ne iese din prima mereu. Şi, sincer, am considerat că nu am ce să împart genul ăla de produse. Într-adevăr, unele puteau fi împărţite, dar marea majoritate a lor, nu. Acesta a fost raţionamentul meu în momentul ăla”, a explicat Ștefan Floroaica.

Pe de altă parte, Sânziana Negru nu doar că a șters clipul în care promovează produsele, dar a ales să nu vorbească deloc public despre acest lucru.

Cum au reacționat vedetele

Câteva vedete au reacționat pe rețelele de socializare, după ce s-a aflat că Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au aruncat punga cu alimente la gunoi. Printre acestea se află Cristina Cioran, Oana Lis și Rux.

Cristina Cioran a postat pe InstaStory un mesaj adresat celor de la Lidl: „Dragă Lidl, eu dacă fac reclamă la produsele voastre, să știi că nu le arunc. Call me (n.r. sună-mă)”.

La rândul ei, Oana Lis a ales să glumească pe această temă.

„Trebuie să recunosc că am mai aruncat și eu mâncare când aveam un amant care îmi aducea mâncare gătită de nevastă-sa”, a scris soția lui Viorel Lis pe pagina sa de Facebook.

Pe de altă parte, Ruxi, fostă concurentă la „Bravo, ai stil”, a ales să se îmbrace în pungi Lidl, promovând mesajul „Mâncarea este sfântă”.

Influencerița i-a criticat dur pe Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, făcând o parodie în care se arată fericită pentru că a prins ofertă la „pungile speciale” în care îți poți arunca mâncarea la gunoi.

De asemenea, aceasta a distribuit și un mesaj cu privire la risipa alimentară.

„Mereu îmi comand mai mult decât trebuie și iau la pachet ce rămâne. Găsesc cui să îi dau. Ori îi dau unei vecine, ori cuiva pe stradă ori vreun prieten se trezește că e flămând. De când am fost în junglă, am înțeles cum e să trăiești cu senzația de foame zilnic. E oribil! Gândul că mulți trăiesc zilnic cu foamea… nu doresc nimănui să știe cum e să vrei să mănânci și să nu ai ce”, a scria Rux pe pagina ei de Instagram.

Reacția oficială a Lidl

După ce au primit mai multe mesaje pe pagina oficială de Instagram, Lidl a decis să ofere o poziție oficială cu privire la gestul Sânzianei Negru și a partenerului ei, mai ales că retailerul luptă pentru combaterea risipei alimentare.

„Am aflat cu tristeţe, din social media, despre gestul Sânzianei şi al partenerului ei, pe care nu ni-l explicăm. Lidl este partener fondator al Reţelei Băncilor pentru Alimente, iar combaterea risipei alimentare este un pilon foarte important al strategiei noastre de sustenabilitate. Implementăm constant măsuri antirisipă în operaţiunile noastre şi susţinem Băncile pentru alimente atât cu produse, cât şi financiar pentru a îşi putea extinde infrastructura. Ne încurajăm clienţii să reducă risipa alimentară prin campanii, postări, tips and tricks despre cum poţi folosi alimentele rămase în frigider, prin acţiuni de vânzare accelerată a produselor care se află aproape de ieşirea din perioada de valabilitate sau prin mesaje afişate în magazinele noastre. Urmează să avem o discuţie cu Sânziana pe această temă şi vom analiza şi reevalua colaborarea cu ea”, au precizat reprezentanții Lidl.

Sursă foto: Instagram

