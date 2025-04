Andrei Leonte, primul câștigător X Factor România s-a logodit cu Laura Popa: „Ne căsătorim!”. Inelul superb ales de artist pentru iubita lui

Andrei Leonte, primul câștigător X Factor România, s-a logodit cu iubita lui, Laura Popa, după aproape patru ani de relație. Cererea a avut loc în mijlocul naturii, pe masivul Piatra Mare.

Andrei Leonte și Laura Popa s-au logodit

Bat clopote de nuntă! Andrei Leonte (36 de ani) și Laura Popa (30 de ani) se pregătesc să-și oficializeze relația. Câștigătorul X Factor România, sezonul 1, s-a așezat într-un genunchi într-un loc cu o priveliște de poveste.

„Ne căsătorim!”, au scris Andrei Leonte și Laura Popa pe Instagram, în dreptul unei postări carusel. Într-o filmare de doar câteva secunde, artistul este surprins așezându-se într-un genunchi și adresându-i iubitei acea întrebare. Vizibil emoționată, Laura se apleacă spre el. Într-o altă imagine este surprins inelul de logodnă, o bijuterie cu un design complex, în centrul căreia se află în diamant rotund. Postarea perechii are mii de aprecieri și peste o sută de mesaje de felicitări. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

Andrei Leonte și Laura Popa au găzduit un podcast împreună

Andrei Leonte și Laura Popa formează un cuplu din iulie 2021 și împreună au găzduit podcastul „Homemade podcast cu Laura și Andrei”, de la care au luat o pauză în prezent. La Premiile Unica.ro 2024, pe care le-a prezentat alături de Lora, Andrei ne-a spus cum e să lucreze cu partenera de viață.

„Suntem doar noi doi, deci n-are cine altcineva să ne dea feedback, trebuia să ne dăm unul altuia. Au fost momente ciudățele. Deci e o provocare să lucrezi cu partenerul tău. Mai ales că de obicei te plângi acasă de colegii de la muncă. No, acuma… (râde) Dar cred că am trecut peste, am evoluat împreună și mi se pare că merg lucrurile din ce în ce mai bine“, ne-a spus Andrei Leonte, la Premiile Unica.ro 2024.

Ca parte a formatului podcastului lor, Andrei și Laura s-au deschis foarte mult în ceea ce privește relația lor de cuplu.

„Ni s-a părut normal să împărtășim, dar n-am vrut să ne spălăm rufele în public. Nu am vrut să punem niște titluri șoc. Da, sunt niște rețineri, niște bariere, le vedem și facem tot posibilul să le respectăm”, a explicat Andrei Leonte, pentru Unica.ro.

Andrei Leonte și Laura Popa vor să participe la „Asia Express”

După experiența de la podcast și de la gala Premiilor Unica.ro, Andrei Leonte nu ar spune nu propriului show de televiziune. „Bineînțeles! Dacă sunteți interesați, producători, manageri de la televiziune sau de la radio, noi suntem acolo (la podcast – n.red.). Cred că mi-ar plăcea să prezint ceva pe cultural sau matinal, deși nu-mi place să mă trezesc dimineața, dar Laura are experiență de la Morning Glory”, ne-a mai spus solistul.

Totodată, Andrei Leonte și Laura Popa nu ar spune nu nici experienței „Asia Express”. „Da, nu prea mă înțeleg foarte bine cu chestiile care se târăsc, dar, dincolo de treaba asta, da, bineînțeles. Cred că cred că ar fi mișto. N-am mai călătorit demult”, ne-a mai spus artistul, la Premiile Unica.ro 2024.

