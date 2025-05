De ce s-ar despărţi Cătălin Botezatu de iubita lui, Nicolle Fota: „Altfel nu ar putea să stea lângă mine”. Cum a comentat diferenţa de 40 de ani dintre ei

Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, şi Nicolle, iubita sa cu 40 de ani mai tânără, au fost în centrul atenției în ultima perioadă. Diferenţa de vârstă dintre ei nu a trecut neobservată, iar zvonurile privind o posibilă despărțire au luat amploare după ce designerul a apărut singur la evenimente publice şi în vacanţe.

De ce s-ar despărţi Cătălin Botezatu de iubita lui, Nicolle Fota

Relația dintre Cătălin Botezatu și tânăra Nicolle Fota a stârnit multe controverse în lumea mondenă, mai ales din cauza diferenței de vârstă de 40 de ani dintre ei. Deși aparițiile lor împreună au fost rare, legătura dintre celebrul designer și iubita lui a fost îndeajuns de puternică încât să țină titlurile presei mondene aprinse.

Recent, însă, zvonurile privind o posibilă despărțire au început să se înmulțească, iar declarațiile lui Botezatu au lămurit dacă între cei doi există sau nu tensiuni.

„În Ibiza nu am fost în vacanță, am fost pentru buna mea prietenă, Clara Rotescu, care și-a ținut ziua de naștere acolo. Am zis să îmbinăm utilul cu plăcutul. Nu am fost în cluburi, dar am stat la restaurante fițoase și la plajă să fumez un trabuc în liniște. Am întâlnit mulți români acolo care au restaurante. Am stat pe terasele lor. Pe terasele lor ‘ancorează’ J. Lo și Armani.

Am mers singur și pentru că, dacă ai o fată, nu înseamnă că trebuie să mergi peste tot cu ea! Nu”, a spus Cătălin Botezatu pentru viva.ro.

Designerul a fost prezent la un eveniment de gală, unde, pe lângă premiile primite, a oferit detalii despre viața sa personală. A recunoscut că Nicolle are multe responsabilități pe umeri și că, pentru a rămâne în preajma lui, trebuie să se ridice la un anumit nivel de pregătire și rafinament.

„Nu să-mi spună ca alte fete că s-a plictisit și să mergem la mall”

Studiile, cultura generală și capacitatea de a purta conversații profunde sunt criterii esențiale pentru Botezatu, iar dacă aceasta nu se ridică la nivelul la care Botezatu îşi doreşte, ar putea fi şi motivul pentru care ar încheia relaţia cu Nicolle.

Mai mult decât atât, Cătălin a lăsat de înțeles că nu își dorește o parteneră care să nu poată ține pasul cu ritmul lui de viață. Designerul a punctat clar că nu este genul de bărbat care să meargă peste tot cu iubita de mână și că independența este un element cheie în viața lui.

„Fata are mult de învățat, are niște facultăți de terminat, pentru că altfel nu ar putea să stea lângă mine. O persoană care vrea să stea lângă mine trebuie să aibă studii, să aibă cultură generală, simțul umorului… Asta ca să îți dau niște caracteristici… să pot să vorbesc cu ea orice și să se bucure de lucruri pe care eu i le duc, de locurile în care merg cu ea. Nu să-mi spună ca alte fete că s-a plictisit și să mergem la mall”, a mai spus acesta pentru sursa menţionată anterior.

Ce a spus Cătălin Botezatu despre diferenţa de vârstă între el şi Nicolle

În privința diferenței de vârstă, de 40 de ani, Cătălin Botezatu nu pare să fie afectat de comentariile răutăcioase. Dimpotrivă, le răspunde cu sarcasm celor care îl judecă, spunând că nu este singurul bărbat matur care alege o parteneră mai tânără. Ba chiar, a subliniat că există mulți bărbați bogați care și-ar dori să fie în locul lui, dar care nu reușesc să păstreze lângă ei astfel de femei.

„Poate se observă, dar ce contează? Sunt singurul? La câte femei nu și-au luat puișori cu ei, și le schimbă ca pe șosete….Nu m-am căsătorit cu ea, nu mă voi căsători cu ea. Nu știu… Care este problema? Sunteți indidioși? Că am auzit tot felul de lucruri, de bârfe… Faceți și voi la fel. Eu încă pot. Din toate punctele de vedere.

Unii dintre cei care mă urmăriți, plătiți bani grei ca să accedeți la așa ceva și atunci când vedeți fetele lui Botezatu le vreți pe bani grei. Lăsați că nu vin la voi, chiar dacă aveți bani mulți. Mai contează și altceva”, a mai spus designerul.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

