Motivul absurd pentru care CRBL nu îşi vizitează fiica în Chişinău: „Mi-e aproape imposibil”. Ce a spus despre căsătoria cu Olga

Viaţa personală a lui CRBL pare desprinsă dintr-un scenariu complicat, în care se împletesc dorinţa de a fi un tată prezent, relaţia cu o femeie mult mai tânără şi dificultăţi care, aparent, devin obstacole majore. Artistul a recunoscut într-un interviu sincer că îi este „aproape imposibil” să-şi viziteze fiica, Alessia, aflată la studii în Chişinău. Motivul?

Motivul absurd pentru care CRBL nu îşi vizitează fiica în Chişinău

CRBL a explicat că, deşi îşi doreşte din tot sufletul să fie aproape de fiica sa, Alessia, realitatea este mult mai complicată, potrivit spuselor sale în cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir.

„Mie mi-e aproape imposibil să mă deplasez. Ideea este foarte simplă: îmi doresc să mă văd cu ea cât de des posibil și să povestim despre școala ei, colegi, despre ce se întâmplă la vârsta asta. Numai că este foarte complicat. Traseul trebuie să fie în felul următor: am de parcurs până la Chișinău o grămadă de kilometri, o zi de călătorit. Trebuie să mă duc să-mi iau cazare undeva, să rămân peste noapte, și a doua zi să mă întorc. Și când să stau cu Alexia? Deci, două zile, două nopți. Înseamnă să leg un weekend. Că în săptămână nu se poate, că avem școală. Sau să mă duc în săptămână, să mă văd cu ea doar după școală. Adică, e destul de complicat. M-am bucurat foarte mult de câte ori au venit ele încoace şi a venit şi Alessia. Am fost și la Piteşti, la mama, la familie. Atunci am mai câștigat un pic din timp. E complicat. E complicat pentru toți. Pentru toți trei, chiar. E complicată toată treaba asta, doar că astea au fost deciziile. Astea au fost soluțiile. Pentru că e greu„, a spus CRBL.

Artistul a afirmat că poate lega o astfel de vizită doar de un weekend întreg, ceea ce pare greu de realizat în contextul programului său încărcat. În ciuda acestor dificultăţi, CRBL încearcă să păstreze o legătură emoţională cu Alessia, o adolescentă de 15 ani care ar fi trecut cu maturitate prin divorţul părinţilor, după spusele artistului.

„Eu trebuie să gestionez această situaţie, care sunt cumva pus cumva… nu la jumătate, dar și eu trebuie s-o gestionez într-un mod total diferit. Pentru că vorbim de lumi paralele”, a mai declarat el, în cadrul aceluiaşi podcast.

CRBL evită ca fiica sa şi iubita lui, Olga, să se întâlnească

În paralel, CRBL trăieşte o relaţie intensă cu Olga Guțanu, un model din Republica Moldova, cu 23 de ani mai tânără decât el. Diferenţa de vârstă, dar şi faptul că fiica sa nu o cunoaşte încă pe Olga, adaugă un strat de complexitate suplimentar în viaţa artistului. CRBL spune că nu a forţat momentul întâlnirii dintre ele, dar şi că evită contexte în care cele două s-ar putea cunoaşte, lăsând timpul să rezolve această ecuaţie sensibilă.

„Nu se cunosc și timpul le va așeza. Nu s-a făcut presiune și nici eu, și nici nimeni nu face nicio presiune de niciun fel. Am grijă să nu existe acest moment în care să se cunoască efectiv. Pentru că cred că va veni de la sine, când va veni, dacă va veni. Nu există întrebări despre ce face, din partea Alessiei. Niciodată nu m-a întrebat nimic”, a mai spus CRBL.

CRBL, despre planurile de căsătorie cu Olga

Întrebat dacă intenţionează să o ceară de soţie pe Olga, CRBL a răspuns sincer.

„Asta cu însurătoarea e foarte… eu nu știu să răspund la întrebarea asta! Dar nu mai e despre mine! (…) Nu! (n.red. – nu a cerut-o de soție). (…) A trecut un an în care am trecut peste, suntem bine așa cum suntem. (…) Mergem înainte, ea nu are nicio grabă să facă pași atât de importanți în viața ei deocamdată, să își termine facultatea, că e în ultimul an la Master”, a mai spus acesta.

În ciuda aparenţelor din online, în cuplul CRBL-Olga ar exista tensiuni legate de gelozie. Surse apropiate spun că artistul ar fi foarte posesiv, iar Olga s-ar simţi uneori copleşită de atenţia exagerată. CRBL ar suna-o des, inclusiv în apeluri video, pentru a se asigura că nu se află cu alţi bărbaţi, comportament care ar fi început să o deranjeze pe tânăra model.

În încheiere, CRBL admite că relaţia sa cu Alessia este una încă „complicată” şi că nu s-au epuizat toate conflictele sau întrebările. El aşteaptă ca timpul să aplaneze diferenţele şi să creeze momentul potrivit pentru o discuţie sinceră, matură, între tată şi fiică.

