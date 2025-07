Victima lui Cristian Boureanu s-a prezentat la audieri. Fostul politician este acuzat de agresiune sexuală

Victima lui Cristian Boureanu s-a prezentat la audieri luni, 30 iunie. Tânăra a dat din nou declarații în fața oamenilor legii după ce, în urmă cu câteva săptămâni, a depus o plângere împotriva fostului poltician, pe care îl acuză de agresiune sexuală.

Victima lui Cristian Boureanu, chemată la audieri

Luni, 30 iunie, victima lui Cristian Boureanu s-a prezentat din nou în fața autorităților, unde a dat noi declarații cu privire la ceea ce s-a înaâmplat în ziua în care spune că fostul politician a agresat-o sexual.

La începutul lunii iunie, pe numele lui Boureanu a fost deschis un dosar penal, după ce tânăra a sesizat autoritățile cu privire la un incident petrecut în casa acestuia, în seara zilei de 1 iunie 2025.

„Astăzi s-a venit cu o nouă declarație, nu am făcut decât să confirmăm ceea ce am și depus inițial, în ziua respectivă când victima a fost agresată de domnul Boureanu. Au mai fost câteva aspecte esențiale pe care le-am punctat astăzi, inclusiv cu extinderea pe care noi am cerut-o pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, infracțiune separată de cea de agresiune sexuală, aspecte care se coroborează inclusiv cu filmările care au apărut și prin presă și cu ce s-a întâmplat în dormitorul domnului Boureanu.

Astăzi a dat declarații victima, a fost audiată încă o martoră, lucruri care sunt esențiale pentru cauză”, a declarat avocatul fetei în emisiunea „Un Show Păcătos”, potrivit Spynews.

Tânăra ar avea nevoie de tratament medical, după agresiunea la care a fost supusă

Potrivit avocatului victimei, aceasta nu și-ar fi revenit după tratamentul care a fost supusă și ar fi cerut ajutor specializat, iar medicii au diagnosticat-o cu „sindrom anxios”.

„Eu țin legătura cu victima în fiecare zi. Discutăm despre ce s-a mai întâmplat, poate ce urmează și strategia pe care o avem în cazul acesta. Încă nu și-a revenit, încă are anumite stări. Să vedem ce tratament va urma pentru acel sindrom de anxietate. Am luat legătura cu un psiholog”, a precizat avocatul.

Se pare că fata a ajuns la spital a doua zi după incident, unde i s-a recomandat să ia legătura cu un psiholog.

„Am completat plângerea penală cu infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, victima este destul de afectată, a fost la spital a doua zi după incident și i s-a recomandat să ia legătura cu un psiholog”, mai spunea avocatul victimei, în urmă cu două săptămâni.

Pe de altă parte, Cristian Boureanu neagă acuzațiile și spune că totul este o înscenare.

