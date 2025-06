Cât a dat Oana Roman pe o cafea într-un mall din București: „Mai scump ca la Cannes”

Oana Roman a fost surprinsă neplăcut de prețul unei cafele într-un mall din București, la întoarcerea din vacanța petrecută cu fiica ei, Isabela, pe Coasta de Azur.

Cât a dat Oana Roman pe o cafea într-un mall din Capitală

În fiecare an, Oana Roman pleacă în concediu pe Coasta de Azur, destinația ei de vacanță preferată. Întoarsă din Franța, unde a petrecut câteva zile de poveste alături de fiica ei, Isabela Maria, fosta prezentatoare TV a fost surprinsă neplăcut de prețul unei cafele într-un mall din București.

„Șocul întoarcerii în România. Un dublu espresso la mall, 22,5 lei, adică 4,5 euro, mai scump ca la Cannes”, a scris Oana Roman în mediul online.

Nu este prima dată când Oana Roman atrage atenția asupra prețurilor piperate din Capitală. În noiembrie anul trecut, fosta prezentatoare TV a fost șocată de prețul unui sandviș dintr-un magazin din zona Dorobanți. Oana a plătit 45 de lei pentru bagheta cu șuncă și cașcaval.

„Vă spun astăzi povestea celui mai scump sandviș cu șuncă și cașcaval, 45 de lei, adică aproape 10 euro. Astăzi am făcut un experiment. M-am dus în locul unde știam că este cel mai scump sandviș cu șuncă și cașcaval din România. Este acest sandviș clasic franțuzesc, care ar trebui să fie cu șuncă și cașcaval Emmental, dar nu este așa. Nu este nici măcar cu cașcaval, este cu brânză topită care costă, probabil, un leu. Iar la Paris, am făcut o documentare, am căutat cel mai scump sandviș. Acesta este la Ritz și costă 15 euro.

Deci cu 5 euro mai scump decât acesta, iar un sandviș din acesta normal, în orice boulangerie, costă 5 euro. Cam ăsta este Bucureștiul, în Dorobanți. La Paris costă jumătate din cât costă la București… la salarii în România de două ori mai mici, probabil, decât în Franța”, a spus Oana Roman, în mediul online.

De ce este atât de scumpă cafeaua

Chiar dacă datele RaboResearch arată că prețurile cafelei arabica au scăzut cu 17% în ultimele trei luni, iar cele ale cafelei robusta, folosită pentru prepararea cafelei instant, au scăzut cu 30%, asta nu înseamnă că vom scoate mai puțini bani din buzunar la cafeneaua de la colț.

Creșterea prețurilor cafelei este determinată de mai mulți factori, printre care schimbările climatice din țările producătoare (Brazilia, Columbia și Vietnam) care duc la recolte scăzute, provocările de pe lanțul de aprovizionare, tarifele vamale, instabilitatea politică și nu numai, informează DW.com.

Aceeași sursă citează un expert care spune că „poate cafeaua era prea ieftină de la bun început”. Viitorul cafelei ar putea fi mai scump, dar și mai sustenabil și mai transparent. Asta ar putea însemna condiții de lucru și salarii mai bune pentru fermieri, decizii mai benefice pentru mediu și calitate mai înaltă pentru consumatorul final.

