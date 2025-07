Raluca Pastramă și fostul soț se întâlnesc din nou în instanță. Ibrahim Hanifi vrea ca domiciliul fetiței lor să fie mutat la el. „Copilul e mic, trebuie să stea la mine”

Raluca Pastramă și Ibrahim Hanifi se vor reîntâlni în instanță pe 15 iulie, pentru a renegocia domiciliul și custodia fiicei lor, Maryam. Raluca a spus cum se înțelege în prezent cu fostul soț și ce speră că va decide instanța.

Raluca Pastramă și fostul soț se întâlnesc din nou în instanță

La sfârșitul anului 2024, după un proces care a durat mai multe luni, instanța a stabilit domiciliul lui Maryam la mama ei, Raluca Pastramă (33 de ani), custodie comună și un program de vizite pentru tată. Fostul soț al Ralucăi, Ibrahim Hanifi (29 de ani), a făcut apel.

„Nu am ajuns la o înțelegere. Am încercat să ajungem, dar nu s-a putut. Ne înțelegem cât de cât ok, încercăm să menținem o pace, o legătură cât se poate de decentă pentru fetiță. Dacă ajungeam la înțelegere, nu mai trebuia să fim în acest proces și să ne întâlnim la tribunal pe 15 iulie”, a spus Raluca Pastramă, pentru Spynews.ro.

„Eu mereu am fost foarte permisivă, i-am dat fata mult mai mult decât i-a permis lui instanța”

Ibrahim Hanifi își dorește ca domiciliul lui Maryam să fie mutat la el. În ciuda neînțelegerilor dintre ea și Ibrahim, Raluca Pastramă susține că nu i-a refuzat nicio vizită, chiar dacă acestea au depășit programul stabilit de instanță.

„El își dorește să schimbe programul de vizită, domiciliul fetei. Sunt lucruri care nu sunt posibile. Fata, de când s-a născut, a trăit și a crescut în apartamentul meu, acasă la mine. Inclusiv el a stat tot la apartamentul meu, știe toată lumea.

El a respectat programul în perioada asta. Eu mereu am fost foarte permisivă, i-am dat fata mult mai mult decât i-a permis lui instanța. Așa am considerat eu ca fiind normal, ținând cont de comportamentul lui. Altcineva s-ar fi opus, dar eu țin cont de fată”, a mai spus Raluca.

Citește și: Cum a răspuns Raluca Pastramă acuzaţiilor că mai mulţi părinţi şi-ar fi retras copiii de la grădiniţa ei din cauza condiţiilor precare: „Declarații făcute de Pepe și de apropiații lui”

Raluca Pastramă speră ca instanța să respingă apelul lui Ibrahim Hanifi

Raluca Pastramă speră ca instanța să respingă apelul lui Ibrahim Hanifi. Raluca susține că fostul ei soț nu are motive noi pentru a solicita domiciliul fiicei lor la el. Chiar dacă ei nu se înțeleg, Raluca nu i-a limitat niciodată accesul lui Ibrahim la fiica lor.

„Acum, pe 15 iulie, ne întâlnim amândoi în instanță. În mod normal, se va da o decizie sau un nou termen. Eu sper să nu, nu există motive. În momentul în care formulezi un apel, tu îl formulezi având alte motive, în afara celor spuse deja, ceea ce nu există. Tocmai de-aia cred că instanța va considera că nu mai are de ce să existe acest proces și va da respingerea apelului. Eu așa consider că e cel mai normal. Copilul e mic, trebuie să stea la mine. El a văzut fata de fiecare dată când a vrut. A venit, a luat-o, a ieșit cu ea în parc, o sună când vrea. Nu-i limitez accesul la ea.

Am reușit să dau la o parte tot ce a fost, să fiu eu pe pace și liniște și să nu mă mai afund în răutatea și răzbunările lor, alianța din trecut. Să fie la ei acolo și atât. Eu vreau să fiu eu bine, copiii mei bine, să am liniște, pace. Nu stau de răzbunări, nu vreau să mă încarc cu aceste lucruri. Fiecare își plătește păcatele în viața asta și își duce crucea lui, și așa va fi”, a mai zis Raluca, pentru sursa citată.

Citește și: Raluca Pastramă, îngropată în datorii din cauza lui Pepe: „Vrea să-mi facă foarte mult rău. Păcat că are veninul ăsta în suflet”. Ce s-a întâmplat între cei doi

Cum s-a acomodat Maryam divorțului părinților ei

Raluca Pastramă a spus și cum se simte Maryam după despărțirea părinților ei. Raluca spune că cea mică s-a acomodat schimbărilor foarte rapid, având în vedere că avea doar un an când s-a produs divorțul

„E foarte ok fata, e foarte inteligentă, cuminte, e ca orice copil de vârsta ei. E sănătoasă, e bine, e zâmbăreață, mănâncă bine, se bucură de orice. Fac tot posibilul să-i fie cât de frumoasă copilăria. Ea nu simte ce s-a întâmplat. Noi ne-am despărțit când ea nu avea niciun an. Săraca e obișnuită cu situația, că noi nu suntem împreună. Știe că merge ori la mami, ori la tati. E obișnuită de mică, nu își amintește perioada de până într-un an, când eram împreună”, a povestit tânăra.

Raluca Pastramă mai are două fiice, Maria și Rosa, din fosta căsnicie cu Pepe. Maria și Rosa locuiesc cu tatăl lor, cu actuala lui soție, Yasmine Ody, și cu fratele lor mai mic, Pepe Jr.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News