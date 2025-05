Iulia Sălăgean a cerut ordin de protecție împotriva lui Alex Bodi pentru ea şi fiica lor. Un nou scandal pentru afacerist!

Alex Bodi, cunoscut pentru relațiile sale controversate și aparițiile constante în tabloide, se află din nou în centrul unui scandal de proporții. De data aceasta, nu este vorba despre o nouă cucerire, ci despre o situație gravă, cu implicații legale directe. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Iulia Sălăgean, fosta lui soție, a cerut un ordin de protecție împotriva lui, pentru ea și pentru fiica lor, Selena.

Fosta soţie a lui Alex Bodi a cerut ordin de protecţie împotriva afaceristului

Un nou scandal explodează în viața lui Alex Bodi: fosta soție, Iulia Sălăgean a cerut ordin de protecţie împotriva lui pentru ea şi fiica lor. Potrivit spynews.ro, dosarul a fost înregistrat oficial pe 28 mai 2025, la Judecătoria Buftea – Secția Civilă, iar obiectul este clar: „ordin de protecție”. Este o mișcare care sugerează o escaladare serioasă a conflictului dintre cei doi.

Primul termen al procesului este programat chiar a doua zi, pe 29 mai, moment în care instanța va decide ce măsuri se impun în această situație tensionată.

Este pentru prima oară când Iulia Sălăgean face un pas atât de ferm împotriva lui Alex Bodi, iar faptul că fiica lor este menționată în cererea legală indică un nivel profund de îngrijorare.

De la o iubire cu promisiuni, la o relație marcată de tensiuni

Povestea de dragoste dintre Iulia Sălăgean și Alex Bodi a început în urmă cu câțiva ani și părea, la început, desprinsă din filme. Cei doi au o fiică împreună și, după despărțire, au încercat să mențină o relație de prietenie civilizată, de dragul micuței Selena.

Totuși, lucrurile s-au deteriorat în timp, iar tensiunile s-au accentuat. De la conflicte mocnite, se pare că s-a ajuns acum la acuzații de fapte de violență și implicarea instanței.

Alex Bodi nu este străin de scandaluri. De-a lungul anilor, numele lui a fost asociat cu relații tumultuoase, acuzații de proxenetism, șantaj și fapte de violență. Totuși, de fiecare dată, afaceristul a preferat să se concentreze pe imaginea de „băiat bun cu o inimă mare” și să minimalizeze problemele din viața personală.

„Contează să fii om. Banii nu sunt totul”

Într-un interviu recent acordat în podcastul lui ZED SLY, Alex Bodi a vorbit despre valorile în care crede și despre modestia pe care susține că o practică zilnic.

„Indiferent unde mă aflu acum, n-am uitat niciodată și sunt conștient de anumite schimbări, dar eu tratez oamenii în continuare la fel.

Am prieteni de 30 de ani, de 25 de ani, mențin prietenii, știu să fiu același om începând cu băiatul care parchează mașina, chelnerul, o persoană importantă, întotdeauna în viață cel mai important este respectul.

Sunt foarte conștient că banii nu sunt totul în viață. Pot să îi am, mâine pot să nu îi mai am. Peste 10 ani pot avea de cinci ori mai mulți bani decât am acum, dar contează să fii om, asta e o chestie foarte importantǎ pentru mine”, a spus Alex Bodi, potrivit spynews.ro.

Fiica lor, prinsă între scandaluri: Selena, implicată în cererea de protecție

Cel mai dureros detaliu al acestui nou episod îl reprezintă implicarea fiicei lor, Selena, în dosarul pentru ordin de protecție. Deși ambii părinți susțin în spațiul public că își doresc binele copilului, se pare că relația conflictuală dintre ei a afectat grav liniștea micuței.

Pentru Iulia Sălăgean, decizia de a apela la instanță este o măsură de protecție, nu doar pentru ea, ci și pentru copil. Este, în același timp, o declarație publică de forță și de delimitare clară față de trecut.

Alex Bodi, care în trecut încerca să păstreze aparențele unei relații mature și echilibrate cu mama copilului său, este acum din nou în fața unei instanțe. Nu pentru afaceri, nu pentru declarații controversate, ci pentru o cerere de ordin de protecție din partea fostei soții și a fiicei sale.

Sursa foto: Instagram

