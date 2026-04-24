Adelina Chivu, apariție impecabilă la 44 de ani. Secretul unei siluete de invidiat. „Metabolismul meu a devenit mai lent!”

Adelina Chivu continuă să fie una dintre cele mai discrete și admirate prezențe din showbizul românesc, reușind să fenteze trecerea timpului cu o grație care atrage constant atenția publicului. La 44 de ani, mama a două adolescente, soția antrenorului echipei FC Internazionale Milano, Cristi Chivu, demonstrează că frumusețea nu este doar un dar genetic, ci rezultatul unei discipline riguroase și al unei maturități asumate.

Deși a fost întotdeauna o apariție spectaculoasă, vedeta a vorbit deschis despre momentul în care a simțit că trebuie să schimbe regulile jocului pentru a-și păstra tonusul.

Momentul în care metabolismul a impus noi reguli

Echilibrul actual al Adelinei nu a venit peste noapte, ci a fost un răspuns la semnalele pe care propriul corp a început să i le transmită după pragul de 35 de ani. Până în acel punct, vedeta recunoaște că nu a depus eforturi considerabile pentru a-și menține silueta, însă trecerea timpului a forțat-o să adopte o rutină mult mai atentă. Ea a explicat că metabolismul a devenit principalul motiv pentru care a renunțat la stilul de viață permisiv de dinainte.

„Înainte de sarcini şi chiar şi după aceea vreo câţiva ani, nu am avut chiar nicio problemă. Eu până la 35 de ani nu am ținut dietă și nu am făcut niciun fel de sport. Ei, după această vârstă, metabolismul meu a devenit mai lent şi am observat că nu mai pot mânca chiar orice, oricât şi oricând.

Aşa mi-am dat seama ce norocoasă fusesem şi nu realizasem. Dar altfel, nu pot spune că am probleme de greutate, nu am avut niciodată. Nu prea mănânc dulce. Dar cu pastele, cu pizza, cu prosecco aici e destul de complicat”, a declarat Adelina Chivu, pentru OK!Magazine, subliniind că disciplina alimentară a devenit noua ei normalitate.

Retușuri estetice asumate și naturalețe

Dincolo de alimentație și sport, Adelina nu s-a sfiit să recunoască faptul că a apelat la medicina estetică pentru a corecta micile imperfecțiuni aduse de înaintarea în vârstă. Aceasta a optat pentru intervenții subtile la nivelul feței, precum conturarea pomeților și mărirea buzelor, dorind să își evidențieze trăsăturile fără a-și pierde naturalețea. Pe lângă grija pentru aspectul fizic, longevitatea căsniciei sale cu Cristi Chivu, care durează de aproape 17 ani, rămâne un subiect de interes.

O poveste de dragoste construită pe insistență și adaptare

Adelina a povestit că începutul nu a fost deloc cel al unei povești clasice de dragoste, fiind nevoie de multă insistență din partea fotbalistului pentru a-i câștiga încrederea. Odată format cuplul, viața lor a devenit un carusel de emoții, marcat de mutarea rapidă în Italia și de adaptarea la un stil de viață guvernat de rigoarea sportivă a soțului ei.

„Am rămas foarte repede însărcinată, și atunci s-a cam terminat feeria, pentru că mi-a fost foarte, foarte rău, el era mult timp plecat pentru că juca în trei competiții concomitent… Dar am avut și noi luna noastră de miere. Cam scurtă, ce e drept, dar intensă”, și-a amintit ea despre provocările primilor ani de familie.

Realitatea din spatele vieții de soție de fotbalist

Adaptarea la o viață marcată de cantonamente și absențe a fost, de asemenea, o componentă esențială a parcursului lor. Adelina Chivu a reușit să transforme aceste provocări într-o normalitate proprie, punând întotdeauna pe primul loc stabilitatea familiei și creșterea celor două fiice, Natalia și Anastasia.

„Cred că sunt foarte multe familii care au programe ciudate și reușesc să facă față la asta. Cumva, eu nici nu știu cum e altfel, cum e să ai vacanță de Crăciun sau de Paște în fiecare an, cum e fără cantonamente. Asta cu programul lui mai mult mă afectează prin prisma fetelor, eu sunt obișuită”, a conchis Adelina, oferind o privire onestă asupra realității din spatele strălucirii unei familii celebre.

