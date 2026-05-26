Fata cea mare a lui Horia Brenciu a împlinit 35 de ani. „Destinul a făcut ca în urmă cu câțiva ani să…” Dezvăluirile emoționante ale artistului despre Andreea

Horia Brenciu a marcat un moment plin de emoție și mândrie în viața sa de familie, sărbătorind-o pe fiica sa cea mare, Andreea, care a împlinit vârsta de 35 de ani.

Artistul, recunoscut pentru devotamentul total față de cei patru copii ai săi, a demonstrat încă o dată că adevăratele legături părintești se construiesc cu sufletul, dincolo de orice barieră genetică.

Întoarcerea la origini: Andreea s-a mutat în casa bunicilor din Brașov

Deși doar Mina este copilul biologic al cuplului pe care îl formează cu Alice Dumitrescu, iar Toma este adoptat, Horia le oferă tuturor aceeași afecțiune uriașă. Andreea și sora ei, Maria, sunt fetele din relația anterioară a soției sale, pe care artistul le-a primit cu brațele deschise încă de când erau mici și le-a crescut ca pe propriile fiice.

Cu ocazia acestei aniversări, Brenciu a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant, dezvăluind o coincidență simbolică și o decizie specială luată de tânără.

Mesajul publicat de artist pe rețelele sociale a scos la iveală detalii extrem de intime și frumoase despre parcursul Andreei. Deși și-a petrecut aproape toată viața în Capitală, destinul a readus-o pe tânără în orașul natal al tatălui ei, chiar în locurile pline de istorie și amintiri ale copilăriei lui Horia.

„Andreea, fata mea cea mare împlinește astăzi 35 ani, exact atât cât aniversez și eu de la terminarea liceului Andrei Șaguna, din Brașov. Aproape toată viața ei și-a petrecut-o în București, dar destinul a făcut ca în urmă cu câțiva ani să aleagă să locuiască în Scheii Brașovului.

Stă acum în bătrâna casă a familiei tatălui meu, îngrijindu-se şi de pomii pe care i-am plantat eu, când eram mic… Iubita mea, Andreea… La mulți ani! Sunt tare mândru de tine și mă bucur că gena brașoveană s-a lipit de suflețelul tău! Te iubește, tata!”, a scris Horia Brenciu.

Solistul profită de fiecare aniversare pentru a-și exprima atașamentul necondiționat, la fel cum a făcut-o și în anii precedenți, când îi mărturisea public cât de topit este după ea.

„Azi e ziua Andreei mele. Dragostea mea, tata e mort după tine! Te iubesc și azi, și mâine, și mereu! Și abia aștept să bem, din nou, o cafea în Brașov, orașul tău preferat. La mulți ani, fata mea dragă!”, a fost o altă urare plină de însemnătate transmisă de artist.

Povestea modului în care s-a format această familie mare și fericită a fost detaliată de Horia Brenciu într-un interviu de colecție oferit Eugeniei Vodă, la TVR1. Artistul a rememorat cu nostalgie momentele în care a intrat în viața fetelor și cum a evoluat relația lor de-a lungul anilor, până când au apărut și cei mai mici membri ai casei.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. In 2012, pe 1 noiembrie, a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui”, povestea deschis cântărețul.

Bucuria de a fi tată a fost completată definitiv odată cu apariția lui Toma, băiețelul pe care Horia și Alice l-au adoptat cu toată dragostea și pe care l-au prezentat publicului chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, în urmă cu câțiva ani.

„Toma este băiatul nostru. Are 2 ani şi 6 luni. Este adevărat că nu l-a purtat Alice în burtă, însă este băiatul nostru din clipa în care a venit pe lume. Este o minune de copil, este inteligent, talentat la cântat şi la fotbal şi extrem de iubitor. Este dragostea noastră şi a tuturor celor care-l cunosc. Dumnezeu este mare şi ne-a dat acest dar minunat, pe lângă celelalte trei fete”, mărturisea atunci artistul, copleșit de fericire.

Pentru Horia Brenciu, cei patru copii reprezintă realizarea supremă și adevărata sa avere. Modul în care Andreea, Maria, Mina și Toma au crescut împreună, sprijiniți de dragostea părinților lor, rămâne una dintre cele mai frumoase lecții de viață din showbiz-ul românesc, demonstrând că o familie unită se clădește în primul rând prin respect, acceptare și sentimente sincere.

Foto – Instagram / Facebook

