Horia Brenciu, mesaj emoționant pentru soția lui. Alice Dumitrescu împlinește 57 de ani

Alice Dumitrescu, soția lui Horia Brenciu, împlinește miercuri, 21 ianuarie, vârsta de 57 de ani, iar artistul i-a transmis un mesaj emoționant și plin de iubire, în mediul online. Cei doi sunt împreună de peste 20 de ani și au împreună una din cele mai frumoase familii din showbizul autohton.

Horia Brenciu, mesaj plin de iubire pentru soția lui

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu formează un cuplu de mai bine de două decenii, cei doi ținându-și povestea de iubire departe de luminile reflectoarelor. Deși este unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști din România, Brenciu a reușit să păstreze private detaliile căsniciei lui cu Alice. Totuși, atunci când are ocazia, acesta îi mai face câte un compliment sau o urare plină de dragoste, pe rețelele sociale.

Acum, cu ocazia aniversării sale, Alice Dumitrescu a primit una dintre cele mai frumoase urări din partea soțului ei.

„Ea e Alice și cu ea mă simt ca în Țara Minunilor. Alături de ea am 4 copii, 5 pisici și peste 30 ani de prietenie, dintre care 20 i-am petrecut umăr la umăr. Astăzi e ziua ei! La mulți ani, dragostea mea cea mare!”, a scris Horia Brenciu pe pagina sa de Facebook, unde a distribuit și câteva imagini în care apare alături de partenera sa de viață.

Cum a început povestea de dragoste dintre Alice Dumitrescu și artist

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu s-au cunoscut în anul 1995, la TVR, unde ea era producător. După ce timp de câțiva ani au fost buni prieteni, relația lor s-a transformat apoi într-o poveste de iubire.

„Ne-am cunoscut în TVR, cu sute de ani în urmă. Am făcut paşi mulți până să devenim un cuplu. Şi unul, şi celălalt. Alice mi-a fost producător de trei ori, la TVR în 1999, la Naţional TV în 2004 şi la Pro TV în 2006. Ultima experienţa ne-a apropiat şi mai mult. Chiar dacă au existat perioade mai puţin bune, le-am depăşit cu zâmbete, cu înţelegere, cu generozitate şi multă iubire”, a povestit artistul în urmă cu câțiva ani.

Într-un interviu acordat Unica.ro, Horia Brenciu dezvăluia cum reușește să mențină armonia în familie.

„Nu există un moment delicat în relația noastră, există mici certuri. Mă ceartă, numai că eu, pentru că de asta sunt bărbatul înțelept pe care îl doresc multe femei, eu personal nu vreau să treacă 3 secunde, chiar dacă e vina mea, chiar dacă e vina ei, mă duc la ea și îi zic: Draga mea, viața e scurtă, hai să ne sărutăm! O sărut și îi trece!”, a mărturisit el.

