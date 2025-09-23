Ce cadou a primit Eva, fiica Elenei Udrea, de ziua ei de naștere: „A făcut-o cea mai bucuroasă”

Eva Maria a împlinit, în acest weekend, vârsta de 7 ani și a fost pentru prima dată după trei ani când și-a avut mama alături. Elena Udrea a vorbit cu emoție despre această aniversare specială a fiicei sale și a dezvăluit și ce cadou a primit fiica sa.

Ce cadou a primit Eva, fiica Elenei Udrea, de ziua sa de naștere

Elena Udrea și-a sărbătorit fiica în weekend, momentul fiind unul plin de încărcătură emoțională pentru amândouă. Și asta pentru că aceasta a fost prima aniversare pe care Eva și-a petrecut-o alături de mama sa, după mult timp.

Fostul ministru a avut grijă ca fiica sa să aibă parte de o zi de naștere memorabilă, organizându-i o petrecere de neuitat. Nici cadoul nu a fost uitat, micuța primind unul „cu suflet”, așa cum și-a dorit.

Astfel, Elena Udrea a dezvăluit că fiica sa a primit, așa cum și-a dorit, un pui pe pisică.

„Am adoptat un pisicuț abandonat, un pui de nici două luni și asta a făcut-o cea mai bucuroasă. A avut parte de vizite și de urări de „La mulți ani!” acasă (…) S-a bucurat enorm, pentru că după atât de mult timp și-a sărbătorit ziua de naștere și cu mama ei, nu doar tati. Am așteptat atât de mult momentul ăsta (…) Mereu era această dezamăgire uriașă, că nu puteam să fiu (…) Bucuria noastră, a celor din jur, a făcut ca sărbătoarea asta să fie cea mai frumoasă din cele șapte pe care le-a avut până acum”, a povestit Elena Udrea pentru Spynews.

Elena Udrea, despre revederea cu fetița ei

În vara acestui an, Elena Udrea a fost eliberată din penitenciar, moment în care i-a făcut o surpriză fiicei sale. Eva nu știa că mama ei va ajunge acasă, iar revederea a fost una cât se poate de emoționantă.

„A fost extrem de emoționant. Oricât m-am pregătit și mi l-am imaginat (…), a fost peste orice am crezut eu că va fi. A fost extrem de emoționant. Astăzi, când mă uitam întâmplător peste filmare, mi-au dat lacrimile (…) A fost, pentru un copil de șase ani, mai greu decât pentru mine (…) Faptul că acasă era un copil care suferea enorm a fost extrem de greu de suportat (…) Suferința pentru ce știam, drama pe care știam că o traversează copilul meu a fost extrem de mare. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin ce a trecut Eva, așa cum a suferit Eva”, a mărturisit fostul politician.

Acum, Elena Udrea își dorește să recupereze timpul pierdut cu fiica sa și încearcă să fie alături de ea la fiecare pas.

Sursă foto: Facebook

