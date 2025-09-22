Imagini rare cu Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o purtând tocurile și rujul ei: „De-aș putea, aș vrea să opresc timpul pe loc…”

Imagini rare cu Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o purtând tocurile și rujul ei. Momentele o arată pe Eva Maria atât jucăușă și elegantă, cât și relaxată, la mare sau alături de familie. Iată ce fotografii, dar și ce mesaj emoționant a publicat fosta ministră pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei de naștere a fetei sale, care a împlinit 7 ani!

Eva Maria, fiica Elenei Udrea, a fost surprinsă de mama ei în câteva momente rare și speciale, de exemplu purtând tocurile și rujul ei, la mare și alături de familie. Ce fotografii emoționante a publicat fosta politiciană în mediul online.

Imagini rare cu Eva Maria, fiica Elenei Udrea

Cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Elena Udrea a făcut o adevărată surpriză fanilor săi de pe rețelele de socializare, publicând o serie de imagini rare cu Eva Maria. În fotografii, fetița apare purtând tocurile și rujul mamei sale, dar și în momente mai relaxate, la mare sau în compania familiei.

Postarea a strâns rapid zeci de mii de aprecieri, admiratorii remarcând cât de mult seamănă Eva Maria cu mama ei.

„La mulți ani și copilărie liniștită să îi dea domnul!”; „La mulți ani sănătoși și fericiți alături de cei dragi!”; „La mulți ani, prințesă!”; „La mulți ani, frumusețe!”; „La mulți ani frumoși și sănătoși, frumusețe!! Fiți binecuvântați cu tot ce este mai bun în viață!”; „Ce tablou frumos de familie!”; „Ce mult semănați una cu cealaltă”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani la postarea Elenei Udrea de pe Facebook.

Citește și: Ce a descoperit Elena Udrea despre fiica sa, Eva Maria: „Nu știm pe cine moștenește”. Cum arată o zi din viața fostului ministru

Citește și: Elena Udrea, surprinsă împreună cu fiica ei în drum spre școală. Apariția ei a atras toate privirile. Cum a fost fotografiată

Fosta politiciană, mesaj emoționant de ziua de naștere a fetei sale

Elena Udrea a însoțit fotografiile cu un mesaj emoționant pentru fiica ei. Fosta politiciană a subliniat cât de mult o iubește pe Eva Maria, dar și cât de repede a crescut aceasta.

„Eva Maria, iubirea vieții mele! Astăzi împlinești 7 ani și, după trei ani de suferința în care am fost departe de tine, Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar: să fim împreună de ziua ta. Anii în care nu am putut să îți fiu alături au fost cei mai grei din toată viața mea, dar gândul la tine mi-a dat puterea să merg mai departe. Tu ești lumina mea, curajul meu și izvorul meu de putere!

Azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și miracolul de a fi din nou împreună. De-aș putea, aș vrea să opresc timpul pe loc, să mă bucur de anii pe care nu i-am avut cu tine. Îți promit însă, că de acum înainte, fiecare clipă va fi doar a noastră, va fi doar despre noi, despre iubirea care ne umple inimile și, despre drumul frumos pe care îl vom parcurge mână în mână.

Îți doresc să îți dea Dumnezeu un drum lin, presărat doar cu bucurii, cu împliniri, cu iubire, să ai visuri mari și să le împlinești pe toate, să ai mereu alături de tine pe cei care te iubesc și pe care tu îi iubești. Suferința sa nu se mai apropie niciodată de inimioara ta, să fii doar fericită și să îi faci și pe ceilalți fericiți! La mulți ani, Eva, cea mai mare binecuvântare din viața mea!”, a scris ea pe pagina sa personală de Facebook.

Citește și: Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce Toto, fiul lui, se află în arest în urma accidentului din București. Giovanni Becali: „E un copil crescut în puf. Știau că are probleme cu cocaina”

Citește și: Ramona Olaru, despre divorț: „A fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea”. De ce a păstrat numele fostului soț și cum i s-a schimbat viața după despărțire / Exclusiv

Cum a fost sărbătorită Eva Maria

După mai mulți ani de despărțire din cauza faptului că a fost în închisoare, Elena Udrea încearcă să recupereze timpul cu fiica sa. Ea i-a pregătit Evei o petrecere memorabilă, cu un tort spectaculos și ținute elegante.

Pentru ziua de naștere a fiicei sale, fosta ministră a avut grijă de fiecare detaliu, iar Eva Maria a purtat la petrecere o rochie roșie strălucitoare, în timp ce ea a ales o rochie roșie cu mâneci bufante.

Pe de altă parte, Adrian Alexandrov a optat pentru un look mai casual, cu un tricou și pantaloni albi.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News