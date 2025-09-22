Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au amânat nunta. Care este motivul: „Era un eveniment pe care îl țineam secret. Ne doream ca mama să reziste…”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au amânat nunta. Deși evenimentul era programat pentru data de 2 octombrie, cei doii parteneri de viață au decis să facă doar cununia civilă. Ei sunt în doliu după moartea Petruței Toma, mama vedetei. Iată care este motivul pentru care au decis să amâne nunta!

Vedeta a mărturisit că nunta era planificată pentru aceeași dată, însă a vrut ca totul să fie ținut secret. După decesul mamei sale, ea a decis să amâne evenimentul pentru anul viitor.

„Noi ne pregăteam de nuntă, era un eveniment pe care îl țineam secret. Mă rog, nu am apucat să anunțăm public, dar prietenii apropiați știau de lucrurile astea. Nu aveam de ce să ne ferim de nimeni. Eram în pregătiri și ne doream ca mama să reziste până atunci la nuntă, nunta fiind programată pe 2 octombrie. N-o să mai facem nicio nuntă”, a mărturisit jurnalista la „Viața fără filtru”.

Adriana Bahmuțeanu: „Suferința emoțională i-a grăbit sfârșitul”

Mai mult decât atât, Adriana Bahmuțeanu a vorbit și despre cauza decesului Petruței Toma. Vedeta susține că mama ei a murit din cauza stresului și a suferinței emoționale, mai ales că ea se află în proces cu Silvius și Honorius Prigoană, băieții regretatului Silviu Prigoană, pentru custodia copiilor săi, Maximus și Eduard.

„Toată situația asta a dus-o pe mama acolo unde a dus-o și îmi pare rău că ar mai fi avut câțiva ani de trăit. Noi mergeam cu ea pe la doctori, încercam să-i facem o viață cât mai confortabilă, să avem grijă de sănătatea ei (…) Dar, din păcate, suferința asta emoțională, da, i-a grăbit sfârșitul”, a mai adăugat ea.

Cei doi se vor cununa civil pe data de 2 octombrie

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se vor cununa civil pe data de 2 octombrie. În urmă cu doar câteva zile, cei doi parteneri de viață au oferit câteva detalii importante despre ceremonie. Printre altele, vedeta a mărturisit că va purta o rochie neagră la eveniment, deoarece ține doliu după moartea mamei sale.

„Noi facem doar o cununie civilă pentru că până acum ne-am tot chinuit cu actele, am mai depus odată actele la primărie, dar nu erau gata. Mâine din nou mergem la primărie să ducem ultimele acte, să vedem ce mai trebuie, și pe 2 octombrie ne vom căsători legal. Facem doar o cununie civilă la casa de căsătorii a primăriei, nu facem petrecere, nu mergem la restaurant, nu suntem duși cu capul să mergem la manele sau să ne bem mințile prin vreo bodegă. Nu există așa ceva.

Nunta propriu-zisă și petrecerea de nuntă o să o facem anul viitor, pentru că nu e o petrecere de nuntă, va fi un șpriț cu prietenii. La starea civilă voi merge îmbrăcată în negru. Eu sunt în doliu după mama. E un semn de respect”, a precizat ea atunci, la SpyNews TV.

