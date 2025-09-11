Decizia luată de Adriana Bahmuțeanu după moartea mamei sale. George Restivan a făcut anunțul. „Va rămâne în cărțile istoriei!”

Adriana Bahmuțeanu trece printr-o perioadă profund marcată de durere, după ce mama sa, Petruța Toma, s-a stins din viață pe 8 septembrie 2025, în urma unui accident vascular cerebral. În ciuda acestei pierderi devastatoare, jurnalista a luat o decizie importantă pentru viața ei personală.

Cununia civilă rămâne stabilită

Cununia civilă este programată pentru 2 octombrie, iar George Restivan a confirmat că evenimentul nu va fi amânat. „Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face”, a declarat afaceristul în cadrul emisiunii „Un Show Păcătos”.

Decizia luată de Adriana Bahmuțeanu după moartea mamei

Mai mult decât atât, Adriana Bahmuțeanu a hotărât să renunțe la numele care a consacrat-o în spațiul public și să preia numele soțului său. „Am hotărât cu Adriana, în momentul când vom semna certificatul de căsătorie, pe 2 octombrie la primărie, că își va schimba numele. Numele de Bahmuțeanu va rămâne în cărțile istoriei, undeva într-o bibliotecă. Adriana va lua numele meu, o va chema Restivan”, a dezvăluit George Restivan, potrivit wowbiz.ro.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, o relație cu suișuri și coborâșuri

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cunoscut într-un context profesional, iar relația lor a evoluat treptat, bazându-se pe sprijin reciproc și valori comune. După o perioadă de tatonări, cei doi au devenit un cuplu stabil, iar George s-a mutat în România pentru a fi alături de Adriana. În aprilie 2023, au avut chiar o cununie religioasă discretă la Mănăstirea Bănceni din Ucraina.

Totuși, în vara anului 2024, relația lor a fost pusă la încercare. George a dorit să se mute definitiv în Statele Unite împreună cu Adriana și copiii ei, dar jurnalista nu a putut părăsi România din cauza conflictelor legale cu fostul soț, Silviu Prigoană. Această diferență de viziune a dus la o despărțire dureroasă, confirmată public de ambii. Adriana a spus atunci: „A fost frumos, autentic, am trăit o adevărată poveste intensă de iubire! Din păcate, distanța ucide dragostea și uneori planurile și valorile comune se mai schimbă”.

