Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc. „Am stabilit niște detalii!” Când va avea loc cununia

În ciuda unei perioade marcate de suferință și pierderi dureroase, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan își păstrează planurile de căsătorie. Cei doi vor face cununia civilă în octombrie, la începutul lunii, așa cum stabiliseră anterior, iar nunta va fi organizată ulterior. George a confirmat public că dragostea lor rămâne puternică, iar regretata mamă a Adrianei, Petruța Toma, va fi onorată simbolic în ziua cea mare.

George Restivan și Adriana Bahmuțeanu vor să se căsătorească luna viitoare

Într-o intervenție emoționantă la emisiunea Un Show Păcătos, George Restivan a vorbit despre pierderea mamei Adrianei și despre cum aceasta va fi prezentă în sufletul lor la nuntă:

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face.”

George a dezvăluit că biletele pentru România erau deja cumpărate și că urma să ajungă împreună cu mama sa și fiul său, însă moartea Petruței Toma a venit prea din scurt. „Facem cununia civilă pe 2 octombrie, aia nu se schimbă și avem biletele cumpărate. Facem și nunta (…) Soacra a murit de supărare, nu a apucat să își vadă nepoții (…) Mă doare foarte mult pentru Adriana”, a mai spus el.

Povestea lor de dragoste: de la prietenie la iubire matură

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cunoscut într-un context profesional, dar relația lor a evoluat treptat, bazându-se pe încredere, sprijin reciproc și valori comune. După o perioadă de tatonări, cei doi au decis să își oficializeze relația, iar George s-a mutat în România pentru a fi alături de Adriana.

În interviuri anterioare, vedeta a mărturisit că George este omul care i-a oferit stabilitate și afecțiune într-un moment în care viața ei era marcată de conflicte și instabilitate. Relația lor a fost discretă, dar profundă, iar planurile de căsătorie au fost făcute cu mult înainte de pierderea mamei Adrianei.

George Restivan vine la cununie însoțit de mama sa și de fiul său, semn că cei doi își doresc să construiască o familie extinsă, bazată pe respect și armonie. În ciuda durerii provocate de moartea Petruței Toma, cei doi își păstrează speranța și credința că iubirea poate vindeca rănile trecutului.

Cum s-au cunoscut Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cunoscut în 2022, într-un context neașteptat, dar cu o chimie evidentă încă de la primele interacțiuni. Cei doi au fost puși în legătură de către prezicătoarea Carmen Harra, care i-a prezentat virtual în cadrul unui live pe rețelele sociale. George, stabilit în California, a fost impresionat de energia și personalitatea Adrianei și a decis să o cunoască mai bine. Relația lor a început cu conversații online, dar a evoluat rapid, iar în aprilie 2023, cei doi au avut o logodnă religioasă într-o biserică românească din Ucraina, un gest simbolic care le-a confirmat angajamentul reciproc.

Într-un interviu acordat în 2023, Adriana declara: „George este un om bun, echilibrat, care m-a înțeles și m-a sprijinit într-un moment în care aveam nevoie de stabilitate. Nu a fost doar o relație romantică, ci o reconstrucție emoțională.” Deși planurile lor includeau mutarea în SUA, acest lucru nu a fost posibil din cauza conflictelor legale cu fostul soț al Adrianei, Silviu Prigoană, care, potrivit lui George, ar fi lansat amenințări și presiuni asupra lor.

După un an și trei luni de relație, în vara lui 2024, cei doi s-au despărțit temporar, însă sentimentele nu s-au stins. George a mărturisit public că despărțirea l-a afectat profund și că nu a încetat niciodată să o iubească pe Adriana. În 2025, cei doi au reluat legătura și au decis să își oficializeze relația. Cununia civilă este programată pentru 2 octombrie, iar nunta va fi organizată ulterior.

Foto – Facebook

