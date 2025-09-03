Adriana Bahmuțeanu, despre traumele suferite în căsnicia cu Silviu Prigoană: „Mi-au trebuit ani de terapie”

Adriana Bahmuțeanu a decis să vorbească deschis despre traumele prin care a trecut în timpul căsniciei sale cu Silviu Prigoană. Jurnalista spune că a avut nevoie de mai mulți ani de terapie pentru a-și reveni.

Adriana Bahmuțeanu, despre traumele suferite în mariajul cu Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut un mariaj cu multe suișuri și coborâșuri, presărat cu scandaluri și numeroase divorțuri. Acum, la aproape un an de la decesul omului de afaceri, jurnalista a decis să vorbească deschis despre acea perioadă a vieții sale.

„M-a traumatizat atât de tare încât mi-au trebuit ani de terapie ca să mă pot recupera, să-mi recuperez bucățele de suflet pierdute pentru că nu mai știam ce e cu mine. Am suferit ani de zile, am făcut terapie. Nu știu cum am trăit luni de zile cu 1.000 de lei pe lună”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în emisiunea WowNews.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre adevăratul motiv al despărțirii de George Restivan. „Prigoană l-a amenințat de mai multe ori!”

Citește și: Încă o lovitură pentru Adriana Bahmuțeanu de la băieții ei. Maximus și Eduard refuză să-și vadă bunica în spital: „A ajuns între viață și moarte. Mi se rupe sufletul”

Jurnalista și Silviu Prigoană au divorțat de patru ori

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au căsătorit pentru prima dată în anul 2003. Însă, după doar câteva luni de la nuntă, după luna de miere, cei doi deja semnau actele primului divorț.

În ianuarie 2024, cei doi au decis să își mai acorde o șansă, dar nici de data asta lucrurile nu au funcționat prea bine. După nici patru luni s-au despărțit din nou.

Un an mai târziu Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană se recăsătoreau, în încercarea de a-și construi o familie stabilă. Totuși, în anul 2007 a urmat cel de-al treilea divorț. Doi ani au stat despărțiți, până când, în 2009, afaceristul și jurnalista au hotărât că trebuie să mai încerce o dată.

Citește și: Cum arăta ispita Andrușca de la „Insula iubirii” brunetă, cu părul scurt, înainte de intervențiile estetice și de apariția pe micile ecrane

Citește și: Dan Negru, revoltat de creșterea impozitelor: „Încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă”

De data aceasta, căsnicia lor a durat trei ani, până în 2012, când au divorțat definitiv. Potrivit Adrianei, aceste experiențe și conflicte au fost greu de depășit.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut împreună doi băieți, Eduard și Maximus. Maximus urmează să împlinească toamna aceasta 18 ani, în timp ce Eduard are 14 ani. De la decesul tatălui lor, băieții au refuzat să vorbească cu mama lor și au rămas să locuiască în casa lui Prigoană, cu toate că încă sunt minori. În acest sens, Adriana Bahmuțeanu a inițiat demersuri legale pentru a-și vedea copiii și chiar i-a acuzat pe frații lor mai mari, Honorius și Silvius, de alienare parentală.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News