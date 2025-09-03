  MENIU  
Home > Vedete > Adriana Bahmuțeanu, despre traumele suferite în căsnicia cu Silviu Prigoană: „Mi-au trebuit ani de terapie”

Adriana Bahmuțeanu, despre traumele suferite în căsnicia cu Silviu Prigoană: „Mi-au trebuit ani de terapie”

Adriana Bahmuțeanu, despre traumele suferite în căsnicia cu Silviu Prigoană: „Mi-au trebuit ani de terapie”
Oana Savin
.

Adriana Bahmuțeanu a decis să vorbească deschis despre traumele prin care a trecut în timpul căsniciei sale cu Silviu Prigoană. Jurnalista spune că a avut nevoie de mai mulți ani de terapie pentru a-și reveni.

Adriana Bahmuțeanu, despre traumele suferite în mariajul cu Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut un mariaj cu multe suișuri și coborâșuri, presărat cu scandaluri și numeroase divorțuri. Acum, la aproape un an de la decesul omului de afaceri, jurnalista a decis să vorbească deschis despre acea perioadă a vieții sale.

viata tumultoasa a lui silviu prigoanaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

M-a traumatizat atât de tare încât mi-au trebuit ani de terapie ca să mă pot recupera, să-mi recuperez bucățele de suflet pierdute pentru că nu mai știam ce e cu mine. Am suferit ani de zile, am făcut terapie. Nu știu cum am trăit luni de zile cu 1.000 de lei pe lună”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în emisiunea WowNews.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre adevăratul motiv al despărțirii de George Restivan. „Prigoană l-a amenințat de mai multe ori!”

Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Încă o lovitură pentru Adriana Bahmuțeanu de la băieții ei. Maximus și Eduard refuză să-și vadă bunica în spital: „A ajuns între viață și moarte. Mi se rupe sufletul”

Jurnalista și Silviu Prigoană au divorțat de patru ori

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au căsătorit pentru prima dată în anul 2003. Însă, după doar câteva luni de la nuntă, după luna de miere, cei doi deja semnau actele primului divorț.

A plâns când a văzut apropierea dintre iubita lui și ispita Mattia, la Insula Iubirii, dar ce s-a întâmplat după filmări, la întoarcerea în România, e și mai și! Acum s-a aflat tot adevărul despre Marian și Bianca
A plâns când a văzut apropierea dintre iubita lui și ispita Mattia, la Insula Iubirii, dar ce s-a întâmplat după filmări, la întoarcerea în România, e și mai și! Acum s-a aflat tot adevărul despre Marian și Bianca
Recomandarea zilei

În ianuarie 2024, cei doi au decis să își mai acorde o șansă, dar nici de data asta lucrurile nu au funcționat prea bine. După nici patru luni s-au despărțit din nou.

Un an mai târziu Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană se recăsătoreau, în încercarea de a-și construi o familie stabilă. Totuși, în anul 2007 a urmat cel de-al treilea divorț. Doi ani au stat despărțiți, până când, în 2009, afaceristul și jurnalista au hotărât că trebuie să mai încerce o dată.

Citește și: Cum arăta ispita Andrușca de la „Insula iubirii” brunetă, cu părul scurt, înainte de intervențiile estetice și de apariția pe micile ecrane

Citește și: Dan Negru, revoltat de creșterea impozitelor: „Încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă”

De data aceasta, căsnicia lor a durat trei ani, până în 2012, când au divorțat definitiv. Potrivit Adrianei, aceste experiențe și conflicte au fost greu de depășit.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut împreună doi băieți, Eduard și Maximus. Maximus urmează să împlinească toamna aceasta 18 ani, în timp ce Eduard are 14 ani. De la decesul tatălui lor, băieții au refuzat să vorbească cu mama lor și au rămas să locuiască în casa lui Prigoană, cu toate că încă sunt minori. În acest sens, Adriana Bahmuțeanu a inițiat demersuri legale pentru a-și vedea copiii și chiar i-a acuzat pe frații lor mai mari, Honorius și Silvius, de alienare parentală.

Sursă foto: Facebook

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Dana Budeanu o face „melteancă” pe Diana Șucu: „Ai tupeul infect ca azi să trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon”
Dana Budeanu o face „melteancă” pe Diana Șucu: „Ai tupeul infect ca azi să trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon”
GSP.ro
Fosta iubită a pilotului din Formula 1, în brațele unui campion din tenis! Indiciul care alimentează idila
Fosta iubită a pilotului din Formula 1, în brațele unui campion din tenis! Indiciul care alimentează idila
Click.ro
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
TV Mania
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Citește și...
O hartă arată că Rusia vrea să ajungă în România! Documentul dă fiori întregii lumi, planul lui Putin a fost dezvăluit
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Trupa românească care a cucerit topurile, dar s-a destrămat cu scandal
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „A doua era gemelară, a fost mai grav”
Ispita Andrușca de la "Insula iubirii", declarații neașteptate despre Ella, după episodul fierbinte din baie cu Andrei Lemnaru. "A fost singura noastră conversație!"
Cine este Olga Barcari de la Asia Express 2025. S-a speculat că a fost într-o relație cu Cătălin Bordea. Ce vârstă are și cu ce se ocupă
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Soția lui Adrian Năstase s-a făcut de rușine cu ținuta ''made in China'', la Beijing. Dana a purtat adidași, pantaloni și o bluză numai bună de mers la Piața Moghioroș / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „A doua era gemelară, a fost mai grav”
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „A doua era gemelară, a fost mai grav”
Ispita Andrușca de la "Insula iubirii", declarații neașteptate despre Ella, după episodul fierbinte din baie cu Andrei Lemnaru. "A fost singura noastră conversație!"
Ispita Andrușca de la "Insula iubirii", declarații neașteptate despre Ella, după episodul fierbinte din baie cu Andrei Lemnaru. "A fost singura noastră conversație!"
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Ce se întâmplă după emisiune cu domnu' Marian și Bianca, după ce Radu l-a certat în fața întregii națiuni pe Corleone! Ce am văzut în seara de luni, contrazis total
Ce se întâmplă după emisiune cu domnu' Marian și Bianca, după ce Radu l-a certat în fața întregii națiuni pe Corleone! Ce am văzut în seara de luni, contrazis total
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Elle
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
După despărțirea de tatăl copiilor ei, vedeta noastră iubește din nou! Cine este iubitul ei și ce a dezvăluit despre relația lor: „Este adevărat...”
După despărțirea de tatăl copiilor ei, vedeta noastră iubește din nou! Cine este iubitul ei și ce a dezvăluit despre relația lor: „Este adevărat...”
DailyBusiness.ro
Ministerul Economiei a rămas fără bani pentru plata salariilor. Radu Miruță confirmă: ”Problema afectează și angajații ANPC”
Ministerul Economiei a rămas fără bani pentru plata salariilor. Radu Miruță confirmă: ”Problema afectează și angajații ANPC”
Adrian Năstase, prezent la parada militară de la Beijing, unde sunt și Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un
Adrian Năstase, prezent la parada militară de la Beijing, unde sunt și Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un
A1.ro
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Cine este Olga Barcari de la Asia Express 2025. S-a speculat că a fost într-o relație cu Cătălin Bordea. Ce vârstă are și cu ce se ocupă
Cine este Olga Barcari de la Asia Express 2025. S-a speculat că a fost într-o relație cu Cătălin Bordea. Ce vârstă are și cu ce se ocupă
Horoscop 4 septembrie 2025. Zodia care scapă de probleme. Astrele îi aduc vești bune
Horoscop 4 septembrie 2025. Zodia care scapă de probleme. Astrele îi aduc vești bune
Bursucu revine pe micile ecrane. Unde va putea fi urmărit din această toamnă: „Abia aștept să pornesc această nouă aventură”
Bursucu revine pe micile ecrane. Unde va putea fi urmărit din această toamnă: „Abia aștept să pornesc această nouă aventură”
Cum arăta ispita Andrușca de la "Insula iubirii" brunetă, cu părul scurt, înainte de intervențiile estetice și de apariția pe micile ecrane
Cum arăta ispita Andrușca de la "Insula iubirii" brunetă, cu părul scurt, înainte de intervențiile estetice și de apariția pe micile ecrane
Observator News
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
Libertatea pentru Femei
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se aștepta la MUTAREA asta chiar în acest moment: ”Am greșit...” Continuarea este analizată acum peste tot
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se aștepta la MUTAREA asta chiar în acest moment: ”Am greșit...” Continuarea este analizată acum peste tot
Ella de la Insula Iubirii a încălcat regulamentul și a divulgat ce s-a întâmplat după terminarea emisiunii. Andrei, Teo sau...? Uluitor ce a dezvăluit: „În viață, nimic nu se pierde”
Ella de la Insula Iubirii a încălcat regulamentul și a divulgat ce s-a întâmplat după terminarea emisiunii. Andrei, Teo sau...? Uluitor ce a dezvăluit: „În viață, nimic nu se pierde”
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 3 septembrie 2025. Avertismentul astrelor: Săgetătorii să-și pună lacăt la portofel, iar Berbecii la gură
Horoscop 3 septembrie 2025. Avertismentul astrelor: Săgetătorii să-și pună lacăt la portofel, iar Berbecii la gură
Coincidență uimitoare! 14 asistente de la maternitate, însărcinate în același timp
Coincidență uimitoare! 14 asistente de la maternitate, însărcinate în același timp
Creștere alarmantă a cazurilor de COVID-19, chiar înainte de începerea noului an școlar: simptome neașteptate la copii și spitale pline
Creștere alarmantă a cazurilor de COVID-19, chiar înainte de începerea noului an școlar: simptome neașteptate la copii și spitale pline
O decizie europeană cu impact major în industria de beauty: UE interzice acest produs începând cu 1 septembrie
O decizie europeană cu impact major în industria de beauty: UE interzice acest produs începând cu 1 septembrie
TV Mania
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton