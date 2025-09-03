Cum arăta ispita Andrușca de la „Insula iubirii” brunetă, cu părul scurt, înainte de intervențiile estetice și de apariția pe micile ecrane

În sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” de la Antena 1, Andreea Aurică, cunoscută sub numele de Andrușca, a devenit rapid una dintre cele mai comentate ispite. Cu un look provocator, blondă, cu forme voluptuoase și un zâmbet cuceritor, tânăra a atras atenția atât a concurenților, cât și a telespectatorilor. Însă puțini știu cum arăta Andrușca înainte de intervențiile estetice și de apariția pe micile ecrane.

Cine este Andreea Aurică – ispita Andrușca

Andreea Aurică are 26 de ani, este născută în zodia Vărsător și lucrează ca hair-stylist în industria de beauty. A locuit o perioadă în Germania, unde a avut o relație de aproape trei ani, încheiată cu opt luni înainte de participarea la emisiune. Pe Instagram, unde are o comunitate de peste 40.000 de urmăritori, Andreea este activă și deschisă, împărtășind detalii din viața personală și profesională.

„Sunt specialist în beauty. Mie mi-ar plăcea să primesc flori, de exemplu, din partea partenerului. Îmi plac mult florile și cred că acesta este un gest drăguț și o dovadă de iubire și atenție. Nu pot spune că joc un rol de ispită pentru că suntem oamenii cu toții și chiar și eu mă pot îndrăgosti aici, mă poate atrage un bărbat”, a declarat ea într-un interviu, pentru a1.ro.

Andrușca înainte de silicoane: un look natural și greu de recunoscut

Înainte de intervențiile estetice, Andreea Aurică arăta complet diferit. Brunetă, cu părul scurt, fără extensii sau peruci, și fără implanturi, tânăra era greu de recunoscut. Imaginile postate pe Instagram înainte de operația de augmentare fesieră au surprins fanii, care au remarcat cât de mult s-a transformat.

„Da, am implant fesier cu silicon. Am fost la Paris”, a mărturisit Andreea într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram.

Vezi în GALERIA FOTO cum arăta Andrușca brunetă și cu părul scurt.

Parcursul Andrușcăi în „Insula Iubirii 2025”

În emisiunea filmată în Thailanda, Andrușca a fost una dintre ispitele care au stârnit cele mai multe reacții. A reușit să creeze conexiuni autentice cu mai mulți concurenți, dar cel mai intens moment a fost apropierea sa de Andrei Lemnaru. Cei doi au avut o relație pasională, care a fost surprinsă de camere și a provocat reacții puternice din partea partenerei lui Andrei, Ella.

„Vorbim despre planurile de viitor, ne înțelegem foarte bine. Sunt foarte fericită alături de el”, a spus Andreea în cadrul bonfire-ului.

După încheierea filmărilor, Andrușca a început să se apropie din nou de look-ul ei natural. A renunțat la părul blond și lung, la machiajul intens și a adoptat un stil mai simplu, care amintește de perioada de dinaintea transformărilor. Această revenire a fost apreciată de urmăritorii ei, care au remarcat sinceritatea și autenticitatea din spatele imaginii publice.

